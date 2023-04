Email it

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, desmintió a los diputados Nelson Marmolejos, Fausto Domínguez y Francisco Díaz, presidentes de las circunscripciones #1, #2 y #3 del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de la provincia Santiago.



En una carta dirigida a los legisladores oficialistas, Paliza negó que se hayan realizado compras de bonos de Semana Santa para ser distribuidos a los dirigentes del partido.



Además, aclaró que el PRM no participa en la distribución de bonos a través de programas sociales.

“Los distintos programas de asistencia gubernamental son aplicados o entregados directamente a la población beneficiaria a través de jornadas que se realizan en todo el país y por intermediación de instituciones del Estado que realizan labor social y representan al Gobierno central en el territorio”, expuso Paliza en su misiva.



El funcionario dijo que es cierto que el PRM ha comprado bonos a diferentes establecimientos comerciales en momentos puntuales; no obstante, negó que se hiciera en Semana Santa.



La denuncia



La semana pasada, los legisladores Fausto Domínguez, Nelson Marmolejos y Francisco Alberto Díaz señalaron mediante una misiva pública que los bonos fueron emitidos pero fueron sustraídos por autoridades municipales y provinciales.



En una carta sellada con acuse de recibo por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y dirigida a José Ignacio Paliza, presidente del PRM; Carolina Mejía, secretaria general y Deligne Ascención, secretario de organización, los legisladores pidieron respuestas a su denuncia.



“Dichos bonos no fueron entregados a ninguna de las circunscripciones y fueron sustraídos o distribuidos de manera medagalanaria por uno de los grupos incrustados en la dirección del PRM (autoridades municipales y provinciales) al margen de los organismos destinados”, señaló la misiva.



Los diputados indicaron que esto puede dar cabida a la especulación y a cuestionamientos de los presidentes de circunscripciones ya que los dirigentes zonales, distritales y municipales entienden que ellos recibieron esos bonos.



Luego de que se diera a conocer esa denuncia, La gobernadora y presidenta del PRM en la provincia de Santiago, Rosa Santos, llamó a los tres legisladores que denunciaron supuesta sustracción de bonos a “lavar la ropa en la casa”.



Además, restó importancia a la denuncia que hicieron los diputados de esa organización sobre el manejo de dichos bonos.