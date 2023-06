Email it

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, felicitó las auditorías que realiza a las instituciones del Gobierno la Contraloría General de la República.



“Estas acciones vienen a fortalecer y mejorar los procesos internos, pero la mayor fortaleza es afianzar la gestión transparente que encabeza el Gobierno del presidente Luis Abinader. Todos los servidores públicos estamos llamados a responder cuando se nos demande sobre alguna información”, dijo.



Dijo que en su caso, la Contraloría lo auditó en febrero del 2022. “Todas las observaciones fueron respondidas hace un año y cuatro meses; el punto más importante resaltado fueron 36 cheques a nombre de personas jurídicas, obispados la mayoría, entregados a una persona que aunque fuese el titular de la organización solicitante, no portaba al momento del retiro una carta de autorización o un sello; al buscar la trazabilidad del proceso, comprobamos que todos fueron depositados en las cuentas de las instituciones. Inclusive, los cheques no eran endosables”, expresó.



Informó que hace más de 90 años no se realizaba en este país un trabajo en esta dirección, en el que la población conociera de qué manera se invierten los recursos. “Este gobierno sigue dando ejemplos de transparencia”.