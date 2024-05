El cuarto informe de observación electoral de Participación Ciudadana establece que las renuncias de tantos dirigentes de la oposición para pasar al partido oficial resultan sospechosas.



Instó a la sociedad dominicana a seguir creando mecanismos para hacer desaparecer estas prácticas que han contribuido a crear desconfianza en instituciones tan importantes para la democracia como los partidos políticos.



“La ley solo prevé que las personas nominadas por un partido no puedan ser nominadas por otro en el mismo proceso electoral. Ninguna otra disposición puede impedir el cambio de partido, por lo que Participación Ciudadana entiende que esa cultura vergonzosa debe ser enfrentada por los propios partidos con medidas internas y con la elevación del nivel de ética y compromiso de sus militantes y dirigentes. Es muy sospechoso que tanta gente se juramente en el partido oficial en plena campaña electoral, pero eso no solo habla mal del partido que “compra” sino del partido cuyos miembros se “venden”, apunta la organización.



Documental viola la ley



El movimiento cívico no partidista afirmó que el uso de los recursos públicos para beneficiar al partido de gobierno ocurre en la actual gestión tal y como pasó en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



El informe hace referencia a dos casos específicos que violan la ley Electoral. La primera es un spot de campaña relacionado con la seguridad en la frontera, que termina con la imagen del gobierno, pero también con el eslogan de campaña electoral que dice: “Esto es cambio”.



“Al margen de la necesidad de determinar si este spot está siendo pagado con fondos del partido o con fondos públicos, en él se utilizan las imágenes de los militares dominicanos en la frontera, equipos militares como vehículos, drones, tanquetas y los espacios de seguridad, como la verja en construcción y puestos de vigilancia”, apunta.



La segunda violación, establece PC, es un documental presentado a partir del 8 de mayo en varios medios de comunicación, en el que se utiliza indiscriminadamente material de imagen y sonido que pertenece al Estado dominicano.



“Aun cuando este documental no haya sido producido con recursos públicos, la utilización de imágenes dentro del Palacio Nacional para fines electorales está prohibida, porque constituye un elemento de privilegio para cualquier candidatura a la reelección”, apunta.



Participación Ciudadana encargó a la empresa Publimonitor el monitoreo de los gastos en publicidad electoral por la prensa, radio y televisión de los partidos y candidatos en el mes de abril de presente año. El resultado es que en el mes de abril, el PRM gastó 107.9 millones de pesos, equivalente al 37.8% del total de los partidos; la Fuerza del Pueblo, 76.5 millones, para un 26.8%; el PRSC 49.9 millones para un 17.5%: el Partido de la Liberación Dominicana 31.0 millones, para un 10.8%.