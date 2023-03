El Partido de la Liberación Dominicana (PLD),reclamó ayer al presidente de la República la destitución del director de la Policía Naciona, Eduardo Alberto Then.



“Seguiremos con nuestra agenda de trabajo en favor de nuestro candidato presidencial Abel Martínez y haremos todo lo que la Constitución nos permita. El PLD es un partido que apuesta a la paz social y a la estabilidad, pero no nos vamos a dejar destruir. Usted quiere mandar un mensaje claro a los partidos; destituya al jefe de la Policía Nacional”, expresó el secretario general, Charlie Mariotti en rueda de prensa.



El dirigente del PLD también muestra de los artefactos que fue lanzados el pasado domingo en la Casa Nacional del partido morado.



“Aquí están las pruebas. Al director de la Policía Nacional y a su jefe, el Presidente de la República, ríndanse ante las evidencias. Tiraron bombas, cartuchos, balines, hay compañeros y compañeras con heridas, pero no solamente se conformaron con tirar bombas lacrimógenas, miren una caja ahí”, expresó.



Sostuvo que la actitud de su partido era una marcha pacífica hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta llegar al perímetro del referido edificio, que era el área de resguardo de la Policía Nacional. “Se salieron del perímetro y llegaron hasta el restaurant Hermanos Villar (en la calle Pasteur) y desde allí llegaron al frente y laterales de la Casa Nacional del PLD, bombardeando hacia su interior en franca violación a fuero partidario”, comentó Mariotti.



Tras el incidente ocurrido la mañana del pasado domingo, la Policía negó que haya lanzado artefactos al local principal del partido morado. “Es oportuno señalar que los efectos de los gases lacrimógenos, utilizados para impedir que los citados grupos violentaran por la fuerza zonas restringidas, se extendieron por más de 200 metros en todo el entorno, lo cual afectó no sólo a la sede del PLD, sino también a todas las personas ubicadas en dicho perímetro”, indicó el vocero de la Policía, Diego Pesqueira.



Sostuvo que el pasado domingo la Policía dispuso incrementar las acciones preventivas en el perímetro y en el interior del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que incluyó restringir el acceso para garantizar la seguridad de las personas que desempeñan alguna función en esa sede judicial o que son actores del referido proceso. El pasado domingo había audiencia del conocimiento de medidas de coerción a los acusados del caso Calamar.

Hará protesta el sábado por altos precios

Temístocles Montás, vicepresidente del PLD, informó que se le otorgó la facultad al Comité Político de organizar y planificar las acciones de lucha en contra de las arbitrariedades del Gobierno. En ese sentido informó que para el próximo sábado en horas de la tarde se está organizando una marcha en el Distrito Nacional para la cual están siendo convocados las estructuras partidarias y las y los ciudadanos del Gran Santo Domingo. “En esa actividad protestaremos contra el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana y la politización del Ministerio Publico” detalló Montás, según lo reseña la Secretaría de Comunicaciones del PLD. La organización también ha advertido que no detendrá su agenda electoral para garantizar el crecimiento de la candidatura de Abel Martínez.