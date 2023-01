Definir las alianzas antes de elegir las candidaturas internas es uno de los grandes retos que tienen los partidos políticos este año, pues además de que la ley los obliga a definir las plazas de reserva, deben tomar en cuenta variables como la cuota de la mujer, juventud y armonizar las aspiraciones de los dirigentes con los cargos que cedan a los potenciales aliados.



Los intríngulis de las alianzas entre los partidos políticos en los distintos niveles de elección deben definirse antes de la fecha tope de escogencia de las candidaturas, según lo establecido en los artículos 45 y 57 de la ley 33/18 sobre Partidos Políticos.



El artículo 57 de la ley 33/18 sobre la reserva de candidaturas exige que se comunique a la Junta Central Electoral (JCE) antes del inicio de la precampaña.



“Las candidaturas asignadas o reservadas por un partido, agrupación o movimiento político a dirigentes del mismo partido o de otro partido, agrupación o movimiento político como resultado de una alianza electoral o fusión, tendrán validez legal si las mismas son reservadas por lo menos treinta días antes del inicio de la precampaña correspondiente a la celebración de las primarias organizadas para la elección de los candidatos a cargo de elección popular”, señala.



La ley también exige a las organizaciones comunicar las plazas reservadas dos semanas antes del inicio de la precampaña.



El párrafo tres del artículo 58 establece que “la máxima dirección colegiada competente de las organizaciones políticas dará a conocer públicamente y comunicarán por escrito a la Junta Central Electoral, por lo menos quince días antes de la apertura oficial de la precampaña, los cargos, posiciones y demarcaciones electorales a que correspondan de la cuota del veinte por ciento (20%) reservada a la alta dirección colegiada de los mismos”.



Los partidos también deben tomar en cuenta la cuota de género para las reservas de candidatura. Mediante sentencia, el Tribunal Superior Electoral (TSE) definió que la cuota de la mujer debe ser local y no nacional.



Alrededor de 29 partidos reconocidos tendrán que pactar en función del 20% de reserva de candidaturas que permite la Ley de Partidos.



Para el nivel municipal, en febrero se escogerán alrededor de 3 mil 849 cargos y las presidenciales y congresuales de febrero, 264 de los que 262 corresponden al nivel congresual.



Aunque la formalización de las alianzas ante la JCE se hace tres meses antes de la fecha de la elección, el artículo 55 de la ley 33/18 prohíbe que a los dirigentes que ganan una candidatura se les despoje del cargo obtenido en una competencia interna.



El plazo para depositar las propuestas de alianzas ante la JCE vence el 20 de noviembre de este año para las elecciones municipales y el 20 de marzo del 2024, para los comicios presidenciales y congresuales, según lo establecido en el artículo 16 de la ley 15/19.



Aunque todavía faltan nueve meses para la escogencia de las candidaturas, los partidos principales han animado a los dirigentes que tienen aspiraciones a cargos de elección popular a presentar sus aspiraciones.



Al mismo tiempo, la dinámica de alianzas debe limitarse a la cuota del 20% de reservas que deja la ley para esos fines y que al momento de asignarlas tome en cuenta que en el caso de la mujer y la juventud es de cuota local, no nacional. Una sentencia del Tribunal Superior Electoral favorece la cuota local.

Varios partidos esperan por alianzas estratégicas

De los 29 partidos reconocidos, solo tres tienen vocación para encabezar las alianzas de cara a las elecciones del 2024, el oficialista PRM y los opositores Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Todavía no se observa con claridad la estrategia de alianza de la oposición para enfrentar al gobernante PRM, ni cuántos de los 26 partidos minoritarios que tiene el sistema, harán acuerdos con el PRM y cuales harían causa común con la oposición. En las pasadas elecciones, el PRM logró siete aliados, pero de ese grupo, el Frente Amplio ya no apoya al partido oficial. El PLD logró ocho aliados, pero la mayoría de esos partidos ha expresado la intención de buscar acuerdos con otras fuerzas políticas. Son los casos del Partido de Acción Liberal, Unión Demócrata Cristiano (UDC), Partido Cívico Renovador (PCR). El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que participó en alianza con el PLD en las pasadas elecciones, no ha definido su política en ese sentido. La Fuerza del Pueblo, en los pasados comicios, no encabezó la alianza, sino que lo hizo el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Varios dirigentes del partido rojo han expresado la intención de aliarse al PRM para el 2024.