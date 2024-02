Algunas son el no conocer bien rol de un gobierno local; falta de credibilidad en los políticos; y la oposición dividida

El dato de que más de la mitad de los dominicanos aptos para votar no acudió a los recintos electorales el pasado domingo a ejercer su derecho de elegir a las autoridades municipales, preocupa a sectores de la sociedad civil y a politólogos.



Esto en el marco de que es el mayor nivel de abstención registrado en una elección municipal o separada de la presidencial en la historia del país, que era de un 50.9% (50.87), en los comicios del 2020, un tiempo de pandemia.



De acuerdo con Participación Ciudadana (PC), las causas para tener este preocupante resultado son diversas, entre ellas que la República Dominicana es un país presidencialista, y las elecciones eran municipales separadas; la gente no logra conocer bien cuál es el rol de un gobierno local; aparente crisis de la democracia en América Latina; falta de credibilidad en los políticos; y el contexto social.



Mientras, la politóloga Rosario Espinal considera que los motivos de la alta abstención son que la oposición está dividida y descarriada; y que aunque el PRM haya “arrasado” en los comicios, no ha dado muestra de poder ampliar su base electoral.



Al conversar con elCaribe, Nora Elizabeth (Lizzie) Sánchez, coordinadora general de PC, explicó que vivimos en un país fundamentalmente presidencialista, y los comicios del 18 de febrero fueron municipales separadas, “y separadas por tanto tiempo, pudiera incidir en tener algo que ver con la abstención”.



Entiende, además, que hace falta una educación cívica ciudadana para que cada individuo comprenda con claridad cuál es el papel de un gobierno local.



“La gente no logra todavía conocer bien cuál es el rol de un gobierno local y la importancia de los territorios, de tener un buen gobierno local y de preocuparse por seleccionar su propio gobierno. Ese pudiera ser otro de los factores”, sustentó.



En referencia a la causa de la “aparente crisis de la democracia en América Latina”, Sánchez comentó que este flagelo es evidente, debido a que la gente participa menos en los procesos democráticos, lo que le pareció preocupante. “Por eso estamos viendo también en América Latina la proliferación de mesías que van, entre comillas, a resolver problemas de la población y que se convierten en totalitarios”, expuso.



Para la representante del movimiento cívico, de todos los sistemas que tiene el país, el democrático es el mejor, no obstante, cree que a la población le falta mucho por aprender e involucrarse más y servir de presión a los gobiernos democráticos para que hagan lo correcto.



Credibilidad en los políticos



La titular de la entidad no partidista reflexionó sobre los resultados de las elecciones municipales en el 2020, cuando a pesar de la pandemia de la COVID-19 cerca del 50% de los electores del país salió a votar, y ahora lo hizo menos, cuando hay esa situación.



De acuerdo a Sánchez, la gente piensa que todos los candidatos políticos son los mismos y ninguno resuelve nada. “Entonces, hay una falta de credibilidad en los políticos”, ponderó.



El contexto social es otro de los aspectos destacados para la alta abstención en las elecciones de este 18 de febrero. La coordinadora general de PC dijo que en el 2020 la población joven salió a votar, entre otras causas, motivada por el contexto social del momento, como es el movimiento Marcha Verde (conocido también como La Marcha por el Fin de la Impunidad) y los reclamaciones frente a la Plaza de la Bandera.



Rosario Espinal: oposición está dividida y descarriada



La politóloga Rosario Espinal dijo que otra razón para el bajo porcentaje de dominicanos que votó el domingo es que la oposición está “dividida y descarriada”, y no es capaz de motivar a sus potenciales votantes a que vayan a las urnas.



Ponderó también que a pesar de cómo el Gobierno se presenta en su narrativa positiva de su acción, el PRM no ha logrado motivar más allá de su base electoral que construyó en el 2020.



“Entonces, llega y arrasa, pero con una alta abstención, y esa alta abstención es producto de esas dos razones: una oposición dividida y descarriada que no motiva el voto oposicionista; y por otro lado el Gobierno no ha logrado motivar suficiente al elector, suficiente cantidad de votantes, para ganar en unas elecciones con menos abstenciones”, afirmó al conversar con este medio.



Dijo que en el 2020 el PRM tampoco dio muestra de motivar al votante, pero la gente lo atribuyó a la pandemia, “entonces, se suponía que ahora no iba a aumentar la abstención”.

“No hay real alianza (Rescate RD)”

Sobre la Alianza Rescate RD que integran los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP)y Revolucionario Moderno (PRM), Rosario Espinal afirmó que es parcial y la trilogía ha mantenido sus candidaturas presidenciales separadas. “Es como una especie de alianza táctica parcial para dar una sensación de alianza, pero ahí no hay una real alianza. Y no fue total, fue incluso parcial, incluso a nivel municipal”, explicó la politóloga. El triunfo del oficialismo en las elecciones municipales motivó a perremeístas a exhortar a la alianza opositora para que se revisen y renueven como hace de manera constante el partido de gobierno.