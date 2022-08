Email it

La pieza no contempla aumento de la deuda y precisa que el 67.4 % del incremento del gasto será para subsidios

Sin anunciarlo previamente a los medios de comunicación, el Poder Ejecutivo sometió ayer al Congreso Nacional, vía Cámara de Diputados, el proyecto de ley que modifica la Ley 345-21 del Presupuesto General del Estado (PGE) para el 2022.



El presupuesto complementario no contempla aumentar el nivel de deuda que fue aprobado anteriormente y precisa que el 67.4 % del aumento del gasto del presupuesto será destinado a los subsidios, según consta la carta de tres páginas que dirigió el presidente Luis Abinader a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.



La información fue dada a conocer por el ministro de Hacienda, Jochy Manuel Vicente; y el director General de Presupuesto, José Rijo Presbot, tras este último visitar a Pacheco en su despacho a entregar la iniciativa.



El proyecto de reformulación del PGE introduce modificaciones a las estimaciones de ingresos, las cuales aumentarán RD$66,606.5 millones y a las proyecciones del gasto que se incrementarán de forma neta en RD$114,001.6, millones, manteniendo inalterado el tope de endeudamiento aprobado por el Congreso Nacional.



De acuerdo a la misiva del Poder Ejecutivo, se contempla que para el cierre de 2022 los ingresos fiscales alcanzarían los 938,092.4 millones de pesos y las erogaciones de gastos ascenderían a RD$1,160,282.3 millones, lo que sería equivalente al 18.8 del PBI.



Explica que la modificación se realiza como consecuencia de los efectos que la convulsa coyuntura geopolítica ha tenido en la dinámica de las cuentas fiscales durante los primeros 8 meses del año en curso.



“Las modificaciones introducidas en el proyecto de ley se sustentan en la favorable evolución de las recaudaciones a raíz de la robusta recuperación de la demanda interna y en las presiones presupuestarias no previstas durante el proceso de formulación que se realizó en el 2021 como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. A raíz de este conflicto, se incorporan partidas atadas a la movilización de recursos para ejecutar programas orientados a la protección de los hogares ante el choque de costos global y la persistente dinámica alcista de los precios”, explica el presidente de la República en el documento.



Subsidios



Tal y como indica la información remitida por el primer mandatario, José Rijo Presbot manifestó que, de la partida a aumentar, el 67.4 por ciento irá a los subsidios, entre ellos, unos 40 mil millones de pesos para contrarrestar las alzas en los precios de los combustibles; y RD$18 mil 676.1 millones para temas sociales, que le permitirá aumentar de 1 millón 300 mil a un 1 millón 600 mil personas en el programa Supérate, con el doble de los fondos que recibían antes de la pandemia; así como el incremento de 400 mil personas en el Bono Gas, aumentando los aportes hasta 470 pesos: “el doble de lo que anteriormente se daba”.



Dentro de la partida de los RD $18 mil millones, se precisa el subsidio al sector transporte orientados a mitigar alzas en los precios de los pasajes; la subvención del precio de los fertilizantes para evitar aumentos de costos a los productores agrícolas; y subsidios a ciertos productos de la canasta alimentaria, como es el pollo y la harina, por ejemplo.



Señaló que el incremento en los subsidios del Bono Luz, así como aumentar la capacidad de producción de alimentos a través de los comedores económicos, que originalmente se recibían 18 mil raciones diarias y hoy están por encima de las 90 mil diarias, que está llegando a la población más vulnerable y unas 200 mil raciones crudas, a través del Plan Social de la Presidencia, que según dijo, se ha llevado a alrededor de 350 mil raciones.



“Es decir, que toda la política pública ha sido diseñada para tratar de que la inflación impacte lo menos posible a la población más vulnerable, por eso el subsidio de los combustibles ha impedido que la inflación crezca un 170 por ciento más de lo que actualmente ha aumentado”, expuso el director de Presupuesto.



Asimismo, explicó que en el proyecto de ley, el Gobierno está incrementando el déficit de 174 mil millones de pesos que aprobó el Congreso, a unos RD$222 mil millones, sin que eso implique tener que incurrir en nuevos financiamientos.



Sin nuevo contratos de préstamos



José Rijo Presbot adelantó que a pesar de que se está aumentado el déficit, al Congreso Nacional no va a llegar la solicitud de aprobación de nuevos contratos de préstamos, “porque lo hemos cubierto con dos medidas fundamentales: por un lado, la reducción significativa de gastos, ayudado por un incremento en los ingresos con relación a lo estimado originalmente; y por otro lado, el manejo de pasivos, es decir, por todos los acuerdos que se lograron en febrero y la recompra de deuda”.

Pacheco buscará agilizar conocimiento de la pieza

Ante el anuncio de José Rijo Presbot, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se comprometió en plantear a la Comisión Coordinadora, compuesta por el bufete directivo de la Cámara y los voceros de las diferentes bancadas partidarias de dicho organismo, la inclusión del proyecto de ley de reforma al Presupuesto del 2022 en la agenda de la sesión ordinaria convocada para el próximo martes a las 10:00 de la mañana a fin de conocer la iniciativa en la mayor brevedad posible. “A fin de presentar la pieza, y tener conocimiento de esta, para conocerla en la mayor brevedad que al Congreso le resulte posible. Tal y como nosotros siempre hemos atendido los asuntos prioritarios para la nación dominicana y obviamente, en un momento de crisis, de una difícil situación económica mundial, el presupuesto y sus modificaciones tienen prioridad en esta Cámara de Diputados”, aseguró el titular de los diputados.