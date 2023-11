Los principales partidos opositores del país criticaron al Gobierno por el manejo que ha tenido ante las torrenciales lluvias del pasado sábado que dejaron al menos 24 personas fallecidas, obras colapsadas y comunidades incomunicadas.



El Partido Fuerza del Pueblo (FP), afirmó que la actual administración tuvo errores y fallas en el manejo de la emergencia meteorológica del sábado 18 de noviembre.



A través de un comunicado, la organización política aseguró que el Gobierno tuvo falta de orientación a la población sobre el peligro inminente de la tormenta anunciada.



“Por ejemplo, no fue sino hasta las 5:00 de la tarde, que se colocó en alerta roja al Gran Santo Domingo. A pesar de contar con una extraordinaria plataforma de propaganda y publicidad política, que promueve la figura presidencial, esta no fue puesta al servicio de la prevención para alertar debidamente a la población”, indica el comunicado.



También, cuestionó que el director del COE, Juan Manuel Méndez, se ausentara para atender compromisos de fiestas familiares. Denunció que además de prescindir de sus labores, envió “un mensaje distorsionado a la población sobre la magnitud, alcance y peligro de la tormenta”.



La Fuerza del Púeblo dijo que no se diseñó ni ejecutó un plan preventivo, ni de evaluación de las zonas vulnerables y de riesgo. Además, indicó que el Gobierno ignoró las advertencias del deterioro de varias infraestructuras viales de importancia.



“La improvisación del presidente Abinader en el manejo de esta crisis, fue de tal magnitud, que solo después de haber ocurrido la tragedia, atinó a decretar la suspensión de labores, cuando debió hacerlo desde el día anterior”, indicó.



“Una indiferencia imperdonable”



El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó que el Gobierno pudo predecir la magnitud de las torrenciales lluvias que cayeron.



“Pero las autoridades, con una indiferencia imperdonable, no hicieron lo necesario para prevenir los efectos y convocar a la ciudadanía a prepararse para enfrentar la situación”, explicó el secretario general del PLD, Charles Mariotti.



Consideró que lo ocurrido el pasado sábado fue algo sin precedentes en los últimos 20 años, pues a pesar de que azotaron el país múltiples fenómenos naturales, la prioridad de las autoridades del gobierno del PLD era adoptar todas las acciones preventivas necesarias para preservar las vidas y el patrimonio público y privado.

Partidos se solidarizan con los familiares

Los partidos Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana, se solidarizaron con las familias dominicanas que perdieron a sus seres queridos a causa de las intensas lluvias del pasado sábado. Ambas organizaciones lamentaron los daños a cientos de familias en zonas urbanas y rurales. Los partidos denunciaron que las autoridades no prepararon un verdadero plan preventivo para evitar tragedias durante las lluvias.