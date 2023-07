Las fallas constantes en las predicciones de las encuestas en los resultados de las elecciones de varios países, empiezan a generar cuestionamientos sobre la fiabilidad de esas investigaciones y la posible manipulación.



Todas, o casi todas, las encuestas publicadas antes de las elecciones del pasado domingo en España, apuntaban a una derrota total para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su candidato Pedro Sánchez. El resultado no fue así, el PSOE obtuvo dos escaños más en el Parlamento de los que tenía y aunque el Partido Popular (PP) obtuvo el primer lugar, como establecían las firmas, su victoria no fue de la dimensión que proyectaron.



Lo ocurrido recientemente en España no es el único caso. En Brasil, las firmas proyectaban el pasado año una derrota aplastante del partido oficial y el presidente de ese país, Jair Bolsonaro por parte del Partido de los Trabajadores (PT) y Luiz Inácio Lula D Silva, y aunque efectivamente Lula y el PT ganaron, la ventaja fue muy por debajo de la proyectada por las firmas encuestadoras.



De los casos recientes de las fallas de las firmas encuestadoras, uno de los más llamativos es el de Guatemala.



Bernardo Arévalo, que todos los sondeos publicados previo a las elecciones del pasado 20 de junio, siquiera lo mencionaban con posibilidad de triunfo, quedó en el segundo lugar en las urnas. La segunda ronda de votaciones en ese país será el 20 de agosto.



¿Por qué están fallando tanto en sus predicciones las firmas encuestadoras? El consultor político Héctor Céspedes, responde la pregunta basado en las variables que influyen.



“Poca credibilidad en los cuestionarios que presentan las encuestadoras, manipulación de las preguntas para inducir respuestas porque las encuestas las paga alguien, las encuestadoras no hacen encuestas por sí solas, alguien la paga, y la gente no quiere ser invadida en su privacidad”, apuntó.



El especialista puntualiza el uso de las redes sociales para la manipulación de la información y difusión de las noticias falsas, lo segundo es que desde hace un buen tiempo la gente suele mentir a las encuestadoras y la tercera variable son los métodos inadecuados empleados por las firmas para obtener información.



Céspedes argumentó que las redes sociales se han convertido en el epicentro de la ofensiva y la contraofensiva política y también para la desestabilización sociopolítica.



“Las tendencias que recrean fuertes niveles de descontento social en torno a los presidentes o una acción específica del gobierno que no necesariamente reflejan la realidad porque mil cuentas pueden hacer tendencia y eso no representa ni el 000001% de los electores”, explicó.



Agregó que el bombardeo de las noticias falsas a través de las redes sociales hace que el elector tenga criterios no muy claros sobre situaciones políticas específicas.



Céspedes sostuvo que hay razones para creer que la gente le miente mucho a los encuestadores y que en el caso específico de la República Dominicana donde hay una gran dependencia de los gobiernos podría ser más.



“Si el encuestado es una de las personas que reciben el bono Supérate en la República Dominicana no va a decir que va a votar en contra del presidente o dar una opinión negativa del presidente cuando además del Supérate tiene el Bonoluz y Bonogás, esa gente les miente a los encuestadores, no porque son mentirosos sino por miedo a que puedan anotar sus datos”, apuntó el especialista en estrategia política.

Metologías encuestadoras son inadecuadas

Sobre la técnica de los cuestionarios que presentan las encuestadoras para recopilar información de electores sostuvo que mantienen el mismo modelo de 1980 y 1990. “Le seguimos preguntando a la gente por quién votaría, pero la gente no sabe todavía por quién va a votar, la gente ni siquiera sabe por quién va a votar a diez meses de las elecciones; la gente no tiene todavía idea clara de lo que están proponiendo los candidatos”, apuntó. Sostuvo que hay otros factores negativos en las encuestadoras y que todas las encuestadoras generalmente fallan en algo.



En el caso de la República Dominicana, todavía el fenómeno de las predicciones fallidas de las firmas acreditadas no ha llegado. La Gallup, que es la firma más asertiva históricamente para el presente proceso electoral cambió de medio para la difusión de los resultados de sus investigaciones sobre las preferencias de los electores. Durante muchos años la firma publicaba en el periódico Hoy y recientemente fue contratada por RCC Media, una cadena de medios de radio y televisión que no incluye periódicos. En lo que va de año la firma ha publicado dos investigaciones sobre la intención de voto de cara a las elecciones de febrero y mayo del próximo año 2024.