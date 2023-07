PLD, FP y PRM reportaron más de 4 mil aspirantes inscritos por cada partido para cargos de elección popular de 2024

Al quedar abierta la precampaña electoral para las elecciones de 2024, hasta el momento en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) se han registrado más de 12 mil 393 aspirantes a precandidatos.



El PRM y el PLD cerraron el proceso de inscripción ayer, mientras que la FP informará hoy que día concluya y la dinámica de recepción de documentos para las inscripciones.



Según informó el presidente de la comisión de elecciones internas del PRM, Deligne Ascenció, hasta el mediodía de ayer, más de 4 mil dirigentes se habían inscrito para oficializar sus precandidaturas.

Mientras que en la FP, según informó, el presidente de la Comisión Nacional Electoral, Henry Merán, unos 4 mil 193 aspirantes se habían registrado desde que quedó abierto el proceso de inscripción hace algunos meses.



El integrante de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Robert De La Cruz, afirmó que, hasta la fecha, más de 4 mil aspirantes a senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores y vocales han inscrito sus precandidaturas en todo el territorio nacional.



Ayer, a la sede del PLD acudieron a inscribirse, Domingo Contreras para la alcaldía y en el centro que opera para la provincia Santo Domingo, se registraron Cristina Lizardo para la senaduría y Luis Alberto Tejeda para la alcaldía de Santo Domingo Este.



Los partidos tendrán que elegir precandidatos para un total de 2 mil 749 cargos congresuales y municipales que se elegirán en las elecciones de febrero y mayo de 2024.



La Junta Central Electoral (JCE) emitió la proclama que deja formalmente iniciada la precampaña electoral conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Partidos.



La pasada semana, los partidos tambén informaron ante la JCE las reservas de las plazas en el marco del 20% del total de las candidaturas por nivel y las que serán postuladas en alianzas.



Esa decisión generó disgusto a lo interno del PRM, especialmente en Los Alcarrizos, donde el actual alcalde, Cristian Encarnación advirtió que la reserva fue para beneficiar al exalcalde, Junior Santos, que pasaría del PRD a las filas del PRM.



Los tres principales partidos optaron por escoger mediante encuestas los princiales cargos como los alcaldes y senadores y diputados.



La JCE se apresta a presentar el reglamento de los distintos métodos de elección que establece las reglas que deben seguir los partidos políticos en el proceso de selección que debe concluir a más tardar en octubre de este año.



Lo que se permite en la precampaña



Aunque los dirigentes de los distintos partidos políticos están claramente en campaña electoral, la ley 33/18 de Partidos Políticos en su artículo 44 establece las actividades que están permitidas y las que no, en el marco de la precampaña.



La legislación autoriza la participación de los candidatos y sus voceros, por invitación o por iniciativa propia, ante los medios de comunicación.



Igualmente, las reuniones en recintos cerrados, visitas casa por casa, encuentros y otros tipos de actividades similares, siempre que involucren a militantes y simpatizantes del partido, agrupación o movimiento político que sustentan las candidaturas y la producción y uso individual de materiales de propaganda de tipo personal, camisetas, gorras, banderas, distintivos, adhesivos y cintas.



También, la divulgación de mensajes transmitidos por diferentes vías, tales como teléfonos, facsímiles, correo, internet y otros medios de comunicación digital, con excepción de los medios de comunicación radial y televisiva. La transmisión de mensajes vía llamadas telefónicas solo podrá realizarse de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.



La propaganda prohibida



Conforme el artículo 44 de la ley 33/18, en esta etapa de la campaña electoral, está prohibida la pintura de las calles, aceras, contenes, postes del tendido eléctrico, árboles, así como de cualquier propiedad pública, con los colores, emblemas o símbolos del candidato o el partido, agrupación o movimiento político que lo sustenta.



También los afiches, vallas, cruza calles, calcomanías, adhesivos, distintivos, murales, altoparlante (disco light) y cualquier otro medio de publicidad partidaria fuera de los locales de los partidos.



Igualmente, el uso de pintura o afiches no removibles, a menos que se coloquen en los locales y propiedades de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, así como toda propaganda política que se fundamente, haga referencia o pueda percibirse de manera negativa, irrespetuosa o contraria a los principios, costumbres y valores culturales de la comunidad local, regional o nacional, en el orden religioso, racial, de preferencia sexual, o de cualquier otra naturaleza que contravenga las buenas costumbres.



La ley también limita la propaganda que perjudique la estética urbana, dañe el medio ambiente y los recursos naturales, o contravenga las disposiciones sobre ornato municipal.



Además la promoción política a través de mensajes publicitarios colocados y transmitidos por los diferentes medios de comunicación radial y televisiva y hacer referencia o uso de la imagen de la o el precandidato en nombre de entidades públicas o privadas a las que pertenece o represente.



Falta la fecha inscripción aspirantes a presidentes



Las principales organizaciones políticas todavía no han fijado la fecha en que se inscribirán los aspirantes a la candidatura presidencial. En el caso del PRM, el presidente Luis Abinader ha reiterado en más de una ocasión que tiene hasta el 17 de agosto para informar si se presentará a la repostulación presidencial. El partido oficial informó que la candidatura presidencial será escogida mediante primarias cerradas el primero de octubre. El padrón que usará el PRM sería de tres millones de afiliados, conforme ha informado el secretario nacional de organización Deligne Ascención. En la FP y el PLD la elección será mediante asamblea de dirigentes. El PLD ha informado que se hará en el mes e octubre, mientras que la FP prevé fijar la fecha de elección para este mes de julio. El PLD hizo una consulta el pasado año y escogió a Abel Martínez, mientras que el partido verde tiene a Leonel Fernández como único aspirante.