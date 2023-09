Presidente de JPLD, Michael Matos, hace llamado a liderazgo del partido a respetar cuota de juventud

El presidente nacional de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana (JPLD), Michael Matos, hizo un llamado al liderazgo de la organización politica morada para que se respete dentro de los acuerdos de alianza, la cuota de la juventud con relación a sus candidaturas y que fue aprobada mediante la ley 33-18

Matos expresó que es una disposición y voluntad del candidato Abel Martínez apoyar al segmento de la juventud y el “en el contexto de la alianza opositora rescate RD, velaremos porque se respeten los espacios para los candidatos jóvenes que serán los activos que trabajarán para que el compañero Abel sea presidente”.

Asimismo, el titular de la Secretaría de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana pidió a la juventud de todos los partidos a sumarse a esta campaña para que se respeten las aspiraciones de los jóvenes que han decidido dar tan importante paso en la política porque “no se les está tomando en cuenta para las alianzas”.

Michael Matos fue parte de la comisión de jóvenes políticos dominicanos que marchó hacía el congreso nacional en el 2018 para que se aprobara la cuota de la juventud en la ley 33-18.

Matos aclaró que la Juventud del PLD abrazará y acompañará las candidaturas de jóvenes aspirantes y así juntos diseñar la sociedad que queremos con oportunidades y transformaciones para todos.

Sobre cuota de la Juventud

Según el artículo 54 de la ley 33-18 en sus parrafos I y II, cada partido, agrupación o movimiento político postulará el diez por ciento (10%) de jóvenes hasta treinta y cinco (35) años, de su propuesta nacional de las candidaturas.

Asimismo también detalla que la Junta Central Electoral no admitirá listas de candidaturas para cargos de la propuesta nacional, que no incluyan un mínimo del diez por ciento (10%) de candidaturas para la juventud.

En los casos en que no se cumpliera con esta obligación, la Junta Central Electoral devolverá dicha lista al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, para que en un plazo no mayor de setenta y dos horas cumpla con lo dispuesto; de lo contrario, no se aceptarán las listas de candidaturas para cargo de la propuesta nacional y declarará desierta la presentación de candidatos por el partido, agrupación o movimiento político en esa demarcación.