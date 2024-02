Los dirigentes del PRM asumen la responsabilidades en los territorios y Luis comanda y caravanea en todo el país

Con el presidente Luis Abinader como protagonista de la campaña municipal, el equipo de estrategia del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) pone en marcha la maniobra final de la campaña, con una narrativa de triunfo arrollador.



El presidente Abinader repite una y otra vez y lo propio hacen los principales dirigentes del PRM, que obtendrán el 70% de los cargos municipales y que el triunfo en las principales plazas sería de 20% por encima de los candidatos de la oposición y de la alianza Rescate RD.



Toda la campaña municipal del PRM gira en torno a la figura del presidente de la República. Desde los spot en los diversos medios de comunicación, hasta la instalación de la narrativa, una estrategia de omnipresencia mediática, que ha sido criticada, pero que el PRM y su líder no detienen.



Si las proyecciones que hace el gobernante se cumplen, significa que pasaría de 106 alcaldías que tiene en la actualidad a 110 plazas municipales de las 158 que tiene el país.



El presidente Abinader, comanda directamente la campaña municipal del PRM, aunque el coordinador oficial es José Ignacio Paliza. De hecho, es el propio presidente de la República el que repite en cada caravana que ganarán el 70% de las plazas municipales y con amplia ventaja en votación.



El jefe de Estado ha encabezado reuniones políticas en el local principal del PRM, con la cuadra mayor de la estructura política de la organización en el Gran Santo Domingo.



Igualmente, sostuvo un encuentro con los representantes de los partidos aliados en el que quedó designado Modesto Guzmán, como coordinador político. El coordinador de la coalición de partidos aliados es Eduardo Estrella.



El PRM cuenta con 22 organizaciones aliadas para las elecciones de febrero y mayo de este año.



Junto a la estrategia de opinión pública, el PRM aceita su estructura para movilizar a sus simpatizantes hacia los centros de votación el día de las elecciones. Deligne Ascención, secretario nacional de organización del PRM, ha asegurado que su partido tiene una estrategia para garantizar que la mayor cantidad de votantes que simpatiza por el PRM acuda a las urnas el 18 de este mes.

José Ignacio Paliza, Yayo Sanz Lovató y Alfredo Paecheco.

¿Quiénes integran el equipo del PRM para materializar triunfo arrollador?



Luego del presidente Abinader, la figura más relevante de la campaña municipal del PRM es José Ignacio Paliza, que coordina tanto la campaña municipal como la presidencial. El presidente del partido oficial tomó licencia de su cargo como ministro administrativo de la Presidencia, para dedicarse a la campaña electoral.



Kelvin Cruz, alcalde de La Vega, presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y candidato al mismo cargo, es el coordinador de la campaña municipal del PRM junto Víctor D’ Aza y Pedro Richardson. El primero es el secretario general de la Liga Municipal Dominicana y el segundo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim).



Yayo Sanz Lovató es el coordinador de la campaña municipal del PRM en la capital, que postula a Carolina Mejía para la reelección en el Distrito. El dirigente es además, secretario nacional de finanzas del PRM y del equipo nacional de campaña del proyecto de reelección de Luis Abinader.



También forman parte de la campaña nacional del PRM, el secretario de organización, Deligne Ascención y Luis Valdez, este último es el director operativo tanto de la campaña municipal como de la presidencial.



Concomitante, el PRM ha dado responsabilidad política en cada demarcación a dirigentes de la organización. En la capital, Alberto Atallah es el coordinador general de la campaña.



Alfredo Pacheco es el coordinador de la campaña en el Gran Santo Domingo.



En Santiago, dirige la campaña Andrés Bautista, expresidente del PRM y de los principales armadores de la alianza de 22 partidos que respaldan al PRM.



Guido Gómez Mazara, coordinada en Salcedo y otras provincias del norte y Ramón Alburquerque Azua y San Juan.



El responsable de la campaña en Santo Domingo Norte es Fellito Suberví y en Santo Domingo Oeste, Gloria Reyes y Víctor Castro. En Santo Domingo Este, Wellington Arnaud y en Los Alcarrizos, Adolfo Pérez.

Ocoa está bajo la responsabilidad de Roberto Ángel Salcedo, que también activa en otras demarcaciones del país junto a los candidatos del partido oficial.



PRM se impone en controversias



Ante las controversias que han surgido en la campaña municipal, especialmente por las acusaciones del uso de los recursos del Estado que hace la oposición, el PRM y el presidente Abinader han tenido ganancia de causa.



Por ejemplo, la oposición afirma que el párrafo seis del artículo 210 de la Ley 20/23 que prohíbe las inauguraciones de obras 40 días de las elecciones municipales y 60 días antes de las votaciones presidenciales y congresuales.



El presidente de la República dijo que esa disposición se limita a las alcaldías y no aplica al gobierno central. En ese proceso, la Junta Central Electoral (JCE) no se ha pronunciado y el movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, dijo que las inauguraciones del gobierno central solo están prohibidas 60 días antes de las elecciones.



El PRM también le ha ido bien en el silencio que mantuvo la JCE sobre las denuncias del supuesto uso de los recursos del Estado que han hecho el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) desde enero de este año.



El pasado fin de semana, la JCE decidió investigar la denuncia de uso de recursos públicos para beneficiar los candidatos del PRM. La información fue comunicada de manera oficial a los partidos de oposición.

Deligne Ascención, Luis Valdez y Roberto Ángel Salcedo.

PRM con campaña más refrescante

El PRM en la campaña municipal, además de su narrativa de triunfo arrollador, desarrolla una campaña innovadora y de modernidad que se observa en los spot de promoción de las candidaturas. La organización también ha logrado conquistar una cantidad importante de dirigentes especialmente del PLD y también de la FP. Del PRD en el actual proceso, el PRM sumó los apoyos de Fiquito Vásquez, Junior Santos y Julio Maríñez. El PRM logró alianza con 22 partidos incluido Justicia Social, del exdirigente y senador del PLD, Julio César Valentín, una plataforma que ha servido para que dirigentes como Rafael Hidalgo, expresidente de Fedomu y del Comité Político del PLD apoyen al PRM. Hidalgo es el candidato a la alcaldía del PRM en Azua en una alianza que encabeza Justicia Social. Todos los aliados del PRM son partidos minoritarios, y el más importante es el Partido Reformista.