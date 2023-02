Partido afirma mudanzas son por política de acercamiento a municipalidad y no por “compra”, como afirma oposición

El gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), a los 81 alcaldes que obtuvo en las elecciones de 2020 ha sumado 18 que ha “conquistado” a los partidos de oposición y adicionado 21 directores de distritos municipales. La meta es incorporar entre 38 y 40 titulares de distrito.



En tanto, son cada vez más intensos los rumores de que funcionarios del área legislativa electos en la boleta opositora, también pasarán al partido de gobierno.



Los datos revelan una “conquista” sin precedentes en la historia política reciente de dirigentes electos en la boleta de otros partidos para pasar al gobierno.



El tiempo ha obligado al Partido Revolucionario Moderno (PRM) a pisar el acelerador para juramentar municipalistas en las filas de la organización debido a que la ley 33/18 de Partidos Políticos obliga a las organizaciones a comunicar en junio las plazas reservas en la cuota del 20%.



Pedro Richardson, dirigente del PRM vinculado a la municipalidad y director ejecutivo de la Federación de Distrito Municipales (Fedodim), detalló el alcance de las “conquistas” por parte del PRM, de funcionarios municipales.



“La cantidad de regidores que han pasado no lo tengo claro, porque cada alcalde viene con la vicealcalde, y varios regidores… este mes vamos a terminar de juramentar los que faltan”, comentó en conversación con elCaribe.



Pero contrario a lo que denuncian los partidos de oposición de que se trata de un plan del PRM de “compra” de los funcionarios municipales, Richardson afirma que no es un plan para esos fines y que la razón por la que prefieren respaldar al PRM y al presidente Luis Abinader es “el apoyo de 19 mil millones de pesos en dos años y medio”.



Al comparar la cifra con la que destinó Danilo Medina durante sus dos gobiernos afirmó que solo fueron tres mil millones.



Ante el hecho, los partidos de oposición han denunciado la supuesta compra de sus cuadros municipales por parte del gobierno e identifican aumento en las partidas presupuestarias en las alcaldías que han decidido sumarse al partido de gobierno. Los partidos de oposición, encabezados por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Fuerza del Pueblo (FP), formalizaron la denuncia ante la Junta Central Electoral en febrero del pasado año 2022.



El órgano prometió una investigación que todavía no tiene resultados conocidos, a pesar que se cumplirá un año el 17 de este mes. La JCE designó una comisión para la investigación que encabeza el titular de la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos, Hilario Espiñeira.



El presidente del PRM y ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que no recurrirán a “las prácticas del pasado”.



“Desde el inicio del gobierno hemos tenido una política de acercamiento a la municipalidad, entendiendo la municipalidad como el primer contacto de la gente con el Estado, es allí donde hay que atender las necesidades de la gente, y en un esfuerzo que hemos hecho de apoyar la municipalidad, ha crecido la identificación de la municipalidad con el modelo de gestión del presidente Abinader”, afirmó Paliza recientemente.



El funcionario instó a la oposición a profundizar en las razones por las que sus funcionarios municipales prefieren dar el paso “hacia una gestión diferente”.



Ventajas y desventajas para PRM



En los corrillos políticos lo que se comenta es que los alcaldes que han dado el salto al PRM, además de que reciben apoyo presupuestario, tienen la garantía que serían repostulado a lo mimos cargos en la boleta del PRM. Sería un intercambio de reelección por reelección.



La estrategia del PRM, especialmente si la oposición no se unifica, podría darle una amplia victoria en las municipales de febrero de 2024, lo que allanaría el camino para un triunfo en mayo.



El riesgo que trae esa apuesta es que genera disgusto interno entre los dirigentes que tienen planes políticos de presentar su candidatura a cargos municipales o congresuales.



Sin embargo, el PRM podría mitigar ese efecto con “premios de consolación” nombrando los dirigentes disgustados en cargos del gobierno central. Sin embargo, eso no garantiza que la militancia se movilice el día de las votaciones para llevar los simpatizantes hacia los centros de votación.



Otro riesgo es que ante la embestida, los partidos de oposición encabezados por la FP, el PLD y el PRD se sientan obligados a pactar una alianza para enfrentar al PRM, un escenario que reduce las posibilidades de triunfo del partido de gobierno.



De hecho, esos partidos ya se unificaron para denunciar “la compra” de alcaldes ante la JCE, en la actual coyuntura crecen los rumores de acercamiento para hacer un frente contra el PRM.



¿Quiénes se han ido al PRM?



De los alcaldes municipales han renunciado a los partidos de oposición, el de Cabrera, María Trinidad Sánchez, Marlon Ángel Arias Pereyra; Las Terrenas, Samaná, Eduardo Esteban Polanco; San Gregorio Nigua, San Cristóbal, Jorge Ortiz Carela; en Ocoa, Ramón Alfredo Reyes Estévez y Sabana Larga, también de Ocoa, Milton Radhamés Brea Martínez y Hanoi Sánchez de San Juan.



Igualmente, de Consuelo, San Pedro, Juan Ignacio Vargas Padilla; en Salcedo, Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz Diloné; Fundación, Barahona, Rafael Feliz Segura y en Jaquimeyes, Carlos Valentín Batista Batista. Además, Ramón Olegario Lantigua Estévez, en Partido y en El Pino, Nelson Darío Peña Lantigua, ambos de Dajabón; en Guayubín y Ramón Francisco Toribio, Rafael Jesús Jerez Castro, ambos de Montecristi.



El alcalde del municipio de Arenoso, en Duarte, Cristian Concepción Mejía, también renunció para juramentarse en el PRM y el de Sabana Iglesia, Santiago, Rodolfo Antonio Reyes.



Entre los alcaldes que está en la lista para ser juramentados en los días por venir, figura Rafael Duluc (Cholitín), del municipio de Higüey, La Altagracia.



Directores de distritos



Los directores de distritos que han salido de los partidos de oposición para irse al PRM son, de La Guáyiga, Mirtha Elena Pérez; la Caleta, en La Romana, Eduardo Kery Metivier; de Hatillo San Cristóbal, Esperanza de Dios Ramírez y de Catalina, en Peravia, Juan Ernesto Lugo González. Igualmente, de El Naranjal, San José de Ocoa, Roberto Antonio Abreu; Las Auyamas, en Nizao José Francisco Morfa Pujols; del Proyecto 2, en Azua, Félix Rafael Desena González y de La Estancia, Juan De León. Villa Central, Magdalias Del Jesús Medina Pérez, ambos distritos en Barahona.



De Doctor José Francisco Peña Gómez, en Pedernales, Cesar Ernesto Peralta Made; de el Limón, Independencia, Asmín Eliazar Reyes Peguero; Sabana Higüero, en Elías Piña, Reye De Los Santos Mateo; Cabeza De Toro, Bahoruco, Gerinerdo Piña De León; El Rincón, La Vega, Enmanuel Ramírez Espinosa y de Sabaneta De Yásica, en Puerto Plata, Roely Odanil Thomas García. Igualmente, se fue al partido oficial, de Blanco Arriba, Hermanas Mirabal, Alexis Ynoa Ovalles; Arroyo Barril, Samaná, Luis Felipe Fermín Almonte; El Aguacate, en Duarte, Orlando Nolasco Gonzales y de Palo Verde, Montecristi, Carlos Reyes Toribio.

Los plazos para alianzas se acortan para partidos

El artículo 57 de la ley 33/18 sobre la reserva de candidaturas exige que se comunique a la JCE antes del inicio de la precampaña. “Las candidaturas asignadas o reservadas por un partido, agrupación o movimiento político a dirigentes del mismo partido o de otro partido, agrupación o movimiento político como resultado de una alianza electoral o fusión, tendrán validez legal si las mismas son reservadas por lo menos treinta días antes del inicio de la precampaña correspondiente a la celebración de las primarias organizadas para la elección de los candidatos a cargo de elección popular”, señala. La ley también exige comunicar las plazas reservadas dos semanas antes del inicio de la precampaña. “La máxima dirección colegiada competente de las organizaciones políticas dará a conocer públicamente y comunicarán por escrito a la Junta Central Electoral, por lo menos quince días antes de la apertura oficial de la precampaña”.