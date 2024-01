El PRM tomará las calles mañana con caravanas encabezadas por el presidente Luis Abinader y los candidatos a la alcaldía de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, mientras que la oposición aceita la maquinaria para salir a las calles desde la próxima semana.



A 42 días de las elecciones municipales del 18 de febrero de este año, los partidos toman las calles y se preparan para la recta final de la batalla por el dominio municipal.



El presidente y líder de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, se ha concentrado en reuniones con las estructuras partidarias desde final de 2023 y la primera semana de 2024, a fin de bajar línea sobre la estrategia final de la organización de cara a las votaciones municipales.



Según Rubén Maldonado, coordinador general de la campaña de la FP, Fernández estará en la opinión pública desde este lunes con participación en distintos medios de comunicación para tomar las calles el fin de semana.



En tanto, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) desarrollará actividades de coordinación interna para también tomar las calles junto a los candidatos municipales en actividades que serán encabezadas por el presidente y líder de la organización, Danilo Medina y el candidato presidencial, Abel Martínez.



Igualmente, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) continuará las actividades de apoyo a sus candidatos municipales y de la alianza Rescate RD encabezados por su presidente, Miguel Vargas. Héctor Guzmán, coordinador de campaña del PRD, dijo que el bloque de oposición está concentrado en trabajar para superar al PRM en las votaciones de febrero.



La oposición logró un acuerdo municipal que abarca el 90% de los territorios, pero no en todos los casos la alianza involucra a los tres partidos políticos que encabezan el acuerdo.



PRM va a las calles



El PRM anunció el pasado jueves que la coalición de los 22 partidos aliados que apoyan la reelección del presidente Luis Abinader realizará un gran acto este domingo, a las diez de la mañana, en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto del Centro Olímpico con la presencia del primer mandatario.



Luego de ese evento, Abinader encabezará dos caravanas. A la una de la tarde recorrerá las calles de Santo Domingo Norte con la candidata a la Alcaldía y actual diputada, Betty Gerónimo.



El punto de partida será en el Boulevard de Sabana Perdida, luego recorrerán las calles de Sabana Perdida Centro, Carretera vieja de Sabana Perdida, Av. Hermanas Mirabal y Carretera Villa Mella-Yamasá, para culminar en la Carretera Los Morenos.



Luego, el líder del PRM acompañará al candidato a alcalde por Santo Domingo Este, Dio Astacio.



El punto de partida será en la avenida Venezuela, luego recorrerán la Prolongación Avenida Venezuela, derecha Respaldo Prolongación Avenida Venezuela, Derecha C- Central, Izquierda Avenida Ozama, Derecha C- Respaldo, Izquierda C- Santa Luisa de Marillac, Izquierda C- Fausto Maceo, derecha C- Trina de Moya, Izquierda C- Francisco Segura y Sandoval, Derecha C- 5A, Izquierda C- 6A, Izquierda Avenida La Milagrosa y finalmente el Boulevard Guarino Cruz.



El equipo de campaña municipal de lpartido oficial informó que estarán desde ahora en las calles hasta el cierre de campaña con el objetivo de conservar las plazas actuales.

Alcaldes solo pueden inaugurar hasta martes

El cronograma de la Junta Central Electoral establece que las alcaldías solo pueden inaugurar obras hasta el próximo martes 9 de febrero, cuando faltarán 40 días para las votaciones del 18 de este mes. “Está prohibido durante los cuarenta (40) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales…la realización de actos inaugurales de obras públicas por el Gobierno central y las alcaldías”, señala el artículo 210 de la Ley 20/23.