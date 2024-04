Los principales candidatos presidenciales, Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, se enfrentan hoy en el primer debate de la historia electoral del país, un escenario de oportunidades y desafíos para las elecciones del 19 de mayo.



Los aspirantes a la presidencia llegan a la crucial cita con apuestas muy distintas. Los candidatos opositores, Fernández por la Fuerza del Pueblo (FP) y Martínez, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) empujan a una segunda vuelta; y Abinader, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) busca vencer en la primera ronda de votaciones.



El escenario del debate, con niveles récord de audiencia, podría ser la oportunidad para el candidato oficialista de ratificar su ventaja de victoria en primera vuelta, pero también un riesgo que podría dificultar esa meta.



Mientras, para los candidatos opositores, es una ventaja de doble vía, con buen manejo y un poco de suerte, podrían colocar algún tema que empuje sus niveles de aceptación ante el electorado y restarle puntos al presidente.



Habría que ver si el desarrollo del cara a cara resulta en ataques contra Abinader de por parte de los candidatos opositores.



En cuanto a puesta en escena, los tres aspirantes han mostrado buen dominio de los espacios de exposiciones en los grupos empresariales y participación en los medios de comunicación.



En los últimos días, los aspirantes se han concentrado en prepararse para el cara a cara. Según se supo han contratado técnicos y especialistas internacionales para tomar entrenamiento.



Los tres son políticos veteranos con experiencia de militancia política y de Estado.



Luis

Abinader arrancó su carrera ascendente en 2011 como compañero de boleta de Hipólito Mejía, cuando ambos estaban en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Va por la tercera nominación presidencial y está a punto de cumplir un periodo gubernamental.



Una de las características de Abinader como político, es que tiende a cometer pocos errores, a pesar de que se expone constantemente a los medios de comunicación y a periodistas.



Abinader se ha caracterizado por promover los debates. En 2016, cuando era el principal candidato de oposición, participó en la iniciativa de la ANJE junto a otros seis aspirantes de partidos minoritarios.



Leonel

Fernández, ha sido tres veces presidente de la República y va por la quinta nominación presidencial.

Su capacidad de oratoria y comunicación figruan entre las fortalezas que se le reconocen, lo que combinado con la experiencia y su sólida formación, podrían convertir el debate en un escenario favorable a Fernández.



Es un político que no tiende a cometer errores y llega al debate con altas expectativas de éxito.

Un dato curioso sobre Leonel Fernández y los debates, es que para las elecciones de 1996, cuando ganó por primera vez la presidencia, hizo una campaña en contra de José Francisco Peña Gómez, al que retó a un debate. Ahora, en el primer debate que se hace en el país, es uno de los candidatos que participa.



Abel

Martínez, es la primera candidatura por la presidencia, pero tiene una dilatada carrera política, en distintos cargos. Varias veces diputado, presidente de la Cámara de Diputados, alcalde de Santiago por dos periodos. En la exposición, Martínez es enérgico y muestra seguridad. Su participación en el evento coincide con el traspaso de mando en la alcaldía de Santiago, que pasa al Partido Revolucionario Moderno (PRM) con Ulises Rodríguez.

Los temas del debate presidencial de hoy

El debate, organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) será trasmitido de 8:00 a 10:00 pm y estará conducido por los comunicadores, Katherine Hernández y Roberto Cavada. Los temas sobre los que se formularán las preguntas son diez y abarcan economía, seguridad ciudadana, justicia y transparencia, migración, frontera y Haití, política social y equidad, salud, educación, medio ambiente y recursos naturales, infraestructura y transporte. Aunque la ANJE lleva casi 30 años impulsando la celebración de debates presidenciales, el de hoy es el primero con la participación de todos los candidatos punteros. En 2016, la entidad logró un empuje importante, cuando reunió siete de ocho aspirantes a la presidencia para ese año. Sin embargo, el entonces presidente Danilo Medina y candidato a la reelección que marcaba puntero y de hecho, ganó esas votaciones, no asistió. En 2020, la ANJE volvió a plantear el debate presidencial, sin embargo Gonzalo Castillo, candidato del PLD, no confirmó su asistencia y Luis Abinader, para entonces candidato de la oposición por el PRM, condicionó su asistencia a que también lo hiciera Castillo. Para las elecciones de 1996, Leonel Fernández hizo su campaña retando a Peña Gómez a un debate, al que el candidato del PRD no asistió. Un debate famoso en la historia, fue el de Juan Bosch y Láutico García en 1962.