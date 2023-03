Email it



SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle (Quique), declaró que esa organización continúa luchando para lograr una buena representación de senadores, diputados, alcaldes y regidores en las elecciones de 2024.



Sostuvo que el PRSC hará “alianzas inteligentes” con miras a alcanzar espacios de poder a partir de los comicios venideros.



“Todos los partidos andan buscando alianzas, porque eso es parte del sistema electoral que se ha establecido en el país, porque hay que estar claro de que nadie gana solo las elecciones”, dijo.



En ese sentido, Quique Antún señaló que el Partido Reformista “tendrá que hacer alianzas inteligentes para lograr ocupar espacios de poder”



“El reformismo continuará luchando para que algunos de sus dirigentes sean senadores, diputados, alcaldes y regidores. Vamos a esforzarnos para ver lo que podamos lograr en esos comicios que se avecinan”, apuntó.



Resaltó que su lucha personal es para que el reformismo sobreviva “y continúe latiendo y predicando los valores esenciales de esta sociedad, como son la defensa de la soberanía y del medioambiente y mantener una postura firme contra el endeudamiento externo”.



Dijo asimismo que esa organización política tiene que luchar duro desde ahora al 2024, “predicando los principios y valores y lanzando esas semillas que algún día prenderán en la sociedad”.



“El país va a volver a esos valores, el mundo se va a ‘resetear’ en algún momento. Esto no puede seguir por el camino que va, con la pérdida de valores, principalmente en los jóvenes”, agregó.



Llama a la unidad de todos los sectores



El presidente del PRSC planteó la unidad de todos los sectores de la sociedad dominicana “con miras a trazar toda una política para hacer reaccionar a la gente y se empodere frente al grave problema migratorio que tenemos con Haití”.



“Hay que motivar a todos los dominicanos a participar de manera activa en esta problemática, porque de lo contrario aquí, tristemente, se puede producir una fusión, promovida por las grandes potencias que no han querido ayudar a resolver los graves problemas que enfrenta el vecino país”, agregó.



Antún Batlle manifestó que el gobierno está obligado a trazar un plan para frenar esa situación, “con la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales del país”.

Criticó lo que llamó l“doble moral” de funcionarios del gobierno, que por un lado dicen que defienden la soberanía “y por otro hacen todo lo contrario, contradiciendo la postura responsable que viene asumiendo el presidente Luis Abinader frente a la migración ilegal haitiana y la amenaza que esta situación representa para la República Dominicana”.



“El Jefe de Estado da notaciones claras de que el país no puede cargar con el problema haitiano, pero funcionarios de su gobierno tienen otra agenda contraria, y eso no puede ser”, manifestó.



Dijo finalmente que como socialcristianos, no tienen xenofobia contra los haitianos ni contra ningunos otros inmigrantes, “pero las cosas hay que hacerla de manera organizada, respetando las normas y leyes del país”.