El Tribunal Superior Electoral (TSE), declaró ayer inadmisible una acción de amparo interpuesta por Ramfis Domínguez Trujillo, con la cual buscaba la certificación de su candidatura presidencial para las elecciones de 2024.



El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED) recurrió a este tribunal debido al rechazo de la candidatura mediante resolución de la Junta Central Electoral (JCE).



El TSE rechazó el recurso de amparo al entender que existe otra vía jurisdiccional para reclamar los derechos alegadamente vulnerados.



Por decisión unánime, los jueces Ygnacio Camacho, presidente; Rosa Pérez; Pedro Pablo Yermenos; Fernando Fernández y Hermenegilda Fondeur, titulares, declararon inadmisible la acción de amparo.



En su decisión explicaron que la otra vía para reclamar sus derechos es la impugnación contra resoluciones de admisión o rechazo de propuestas de candidaturas, habilitado por el artículo 151 de la Ley número 20-23, Orgánica de Régimen Electoral.



En noviembre del año pasado, el pleno de la JCE rechazó rechazó la candidatura presidencial de Domínguez Trujillo al establecer que el aspirante presidencial no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución.



El artículo 20 de la Constitución establece: “Las dominicanas y los dominicanos que adopten otra nacionalidad, por acto voluntario o por el lugar de nacimiento, podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República, si renunciaren a la nacionalidad adquirida con diez años de anticipación a la elección y residieren en el país durante los diez años previos al cargo”.



Es la segunda vez que el órgano electoral rechaza la nominación de Domínguez Trujillo.



Tanto en el 2019 como en el 2023, la Junta liderada por diferentes miembros, estableció que el nieto del extinto dictador Rafael Leónidas Trujillo, no presentó documentaciones que demuestre que haya renunciado a su doble nacionalidad con 10 años de anticipación y residencia en el país.



JCE verificó que Domínguez Trujillo, nació el 22 de mayo de 1970 en Nueva York, Estados Unidos, e hizo la transcripción de su acta originaria de nacimiento ante el Registro Civil Dominicano en fecha 18 de mayo de 2016 y, luego en fecha 23 de mayo de 2016 obtuvo su cédula de identidad y electoral.



“Lo correcto es asumir la fecha de expedición de su cédula de Identidad y Electoral, como punto de partida de la asunción de la nacionalidad dominicana por origen, que como señalamos anteriormente fue el 23 de mayo de 2016, lo que evidencia que todavía no llega a los 10 años”, estableció la JCE en su decisión.



Sin embargo, Trajano Vidal Potentini, abogado de Trujillo, expresó la supuesta razón por la que es continuamente rechazada la candidatura de Ramfis, es el lazo sanguíneo con el dictador Rafael Leónidas Trujillo.



Ramfis Trujillo, aunque no mostró pruebas de haber renunciado a su nacionalidad norteamericana, expresó estar en cumplimiento con las leyes electorales.