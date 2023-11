Desde 1996, el país ha tenido grandes pactos que han marcado el escenario, pero no siempre cantan victoria

La recientemente anunciada alianza denominada Rescate RD suscrita entre tres partidos mayoritarios de cuatro que tiene el sistema, el PRD, PLD y FP, es el acuerdo electoral más amplio en la historia democrática del país porque abarca tres niveles de elección, presidencial, congresual y municipal.



La historia política de la República Dominicana está marcada por acuerdos electorales para alcanzar el poder, pero en todos los casos, excepto ahora, han sido parciales.



El acuerdo contempla, hasta el pasado viernes, 18 senadurías, 145 alcaldías y respaldo para la segunda vuelta si ninguno logra la victoria en la primera ronda de votaciones el 19 de mayo de 2024.

El hecho representa además la reunificación del voto boschista en un tiempo récord, proceso que tomó apenas un periodo gubernamental.



Para las elecciones de 1996, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) firmaron el famoso acuerdo denominado “Pacto por la Democracia” que llevó al PLD y a Leonel Fernández por primera vez al poder. Fue un acuerdo solo para el nivel presidencial.



Para el 2006, los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y el PRSC hicieron un convenio conocido como “alianza rosada” que involucró solo los niveles congresual y municipal. El resultado de ese acuerdo fue inferior al número de senadores, diputados y alcaldes que logró el gobernante PLD, por tanto, esa alianza no fue exitosa.



Para las elecciones de 2016, el PRD y el PLD firmaron un acuerdo para la reforma constitucional que permitió la reelección del entonces presidente Danilo Medina que incluyó un acuerdo electoral.

En 2019, luego de la división del PLD y el surgimiento de la FP, 12 partidos de oposición, incluidos el PRM y la FP, firmaron una alianza senatorial que abarcó 24 senadurías y algunas alcaldías y distritos municipales, pero con boletas separadas en lo presidencial y sin promesa de apoyo para la segunda vuelta.



Otros tres partidos minoritarios se suman a la alianza “Rescate RD”. Se trata del Bloque Institucional Social Demócrata (Bis), el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y el Partido Democrático Institucional (PDI). Al bloque de oposición también se sumó Opción Democrática, para los niveles congresual y municipal.



El presidente y líder del PLD, Danilo Medina y el presidente y líder de la FP, Leonel Fernández, ponderaron, por separado, el acuerdo electoral. El líder de la FP publicó un audiovisual en el que ponderó el acuerdo. “Superar las diferencias y trabajar juntos para construir un mejor país, con más oportunidades constituye un hecho patriótico. El momento requiere que estemos unidos, para impedir que los errores de la actual gestión signifiquen hasta perder el territorio dominicano”, expuso.



En tanto, el PLD en un comunicado de prensa dijo que Medina habló del tema en una asamblea de dirigentes y candidatos y que en ese contexto calificó el acuerdo como “un acto de buena fe”.

“Se llegó a un acuerdo porque se trata de una alianza de buena fe, en la que los firmantes han antepuesto el futuro del país a los intereses particulares o partidarios, reiterando las dificultades para arribar a lo acordado y las barreras que debieron superarse”, establece el comunicado.



Según la nota, Medina dijo a los presentes que los acuerdos se hacen para cumplirse y que el PLD garantiza el cumplimiento de lo acordado, aunque estarán siempre promoviendo sus propuestas y candidaturas.

La reunificación



Las alianzas más simbólicas han ocurrido en los últimos 28 años. En 1996, el PLD y PRSC hicieron el acuerdo electoral, denominado “Pacto Patriótico”; en 2015, el PLD y PRD, concertaron una alianza electoral de respaldo a la reforma constitucional para la reelección del entonces presidente Danilo Medina y en 2019; los dos partidos más jóvenes del sistema, el PRM y el naciente FP, firmaron una alianza municipal y congresual para enfrentar al entonces gobernante PLD.



La división formal del PLD que dio origen a la FP, bajo el liderazgo de Fernández, se concretizó el 20 de octubre de 2019 y cuatro años más tarde, el 10 de noviembre de 2023, anuncian una amplia alianza municipal, congresual y presidencial para las elecciones de 2024.



En la historia política y electoral del país, es la primera vez que un partido político dividido logra reunificarse. De hecho, los partidos que se han dividido no han logrado reunificarse.



Un ejemplo es el PRD, que ahora se unió al PLD y la FP para enfrentar al PRM, un partido desprendido del partido blanco. Más aún. El PLD fue fundado en 1973 tras la renuncia del profesor Juan Bosch y un grupo de dirigentes del PRD.



La naciente organización no se unió a la amplia alianza que logró el PRD para las elecciones de 1978.

Lugo de la división de 1973, nació el famoso Acuerdo de Santiago, que no participó en las elecciones de 1974, pero si en los comicios de 1978, y ganó con Antonio Guzmán como candidato presidencial.



Las elecciones de 1990 crearon otra coyuntura que pudo reunificar la familia perredeísta divida entre el PLD y PRD. En esas elecciones, Juan Bosch polarizó con Joaquín Balaguer, candidato a la reelección, pero la oposición no logró el triunfo a pesar de que concentró cerca del 65% de los votos. El PLD obtuvo 33% y el PRD, con Peña Gómez como candidato, 23%.



En esas votaciones también se estrenó el Partido Revolucionario Independiente (PRI) bajo el liderazgo de Jacobo Majluta. Ese partido logró el 7% de los sufragios.



Bajo el liderazgo de Miguel Vargas, el PRD ha preferido caminar en acuerdos con la familia boschista.

En 2009 firmó el pacto con Leonel Fernández de las “Corbatas Azules”, para la reforma a la Constitución; en 2016 y 2020, hizo alianza política con Danilo Medina y el PLD y ahora fue el coordinador de la mesa de negociaciones en el acuerdo que reunifica el voto boschista.



La división y caída del PRSC que comenzó en 1996, marca un recorrido parecido al del PRD. Formalmente dos partidos han nacido del reformismo.



Dominicanos por el Cambio, que lidera Eduardo Estrella y Partido Liberal Reformista (PLR) que dirigió el fallecido Amable Aristy Castro y ahora lidera su hija, Karina Aristy. Ambas organizaciones han tenido alianzas con otros partidos.



La dirigencia reformista también se ha distribuido entre el PLD, FP y PRD y lo que aún queda de la organización que más ha gobernado en el país desde la caida de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo.

Otros acuerdos



José Francisco Peña Gómez, líder del PRD, fue promotor de los acuerdos políticos y popularizó el concepto de “gobierno compartido de unidad nacional”.



En 1973 propició el llamado “acuerdo de Santiago”, que fue ideado, entre otros, por los dirigentes Jacobo Majluta, Hatuey De Camps Jiménez, Guido Emilio D’Alessandro Tavárez (Yuyo) y Teófilo José Tabar Manzur (Quico).



Para las elecciones de 1996, Peña anunció el “Acuerdo de Santo Domingo” que buscó unificar todos los sectores políticos de izquierda, lo que convirtió al proyecto presidencial del PRD en arcoiris ideológico.

En 1974, la izquierda hizo un intento de acuerdo con Bosch a la cabeza denominado Bloque de la Dignidad Nacional. El objetivo era enfrentar a Balaguer y el PRSC en las elecciones de ese mismo año. El intento quedó frustrado cuando Bosch se retiró en medio de un mitin que se efectuó el 17 de marzo de 1974, en el Puente de la 17.



En las elecciones de 1974 los partidos de oposición no participaron alegando que no existían garantías de transparencia en el montaje de las elecciones.

La alianza Rescate RD entre el PLD, FP y PRD es de amplio alcance y segunda vuelta. La alianza rosada fue un acuerdo municipal y congresual entre el PRD y el PRSC. En 2015, Danilo Medina y Miguel Vargas firmaron un acuerdo para la reforma. En 2019, 12 partidos hicieron un acuerdo senatorial para enfrentar al PLD.

Particularidades de las alianzas entre partidos

Las alianzas electorales de gran impacto como lo ocurrido en 1996, 2019 y para 2024, son procesos políticos con consecuencias distintas a las alianzas tradicionales que hacen los partidos mayoritarios con los minoritarios. Las grandes alianzas representan una reconfiguración del escenario electoral porque se dan en contexto de división como pasó con el PLD en las pasadas votaciones o con fines de reunificación como ocurrió ahora con la alianza Rescate RD. La alianza de 1996 ocurrió movida por el interés del entonces gobernante partido Reformista y su líder, Joaquín Balaguer de cerrarle el paso para llegar al poder al PRD y su líder José Francisco Peña Gómez.