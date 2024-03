El presidente del Partido Primero la Gente (PPG) favoreció hoy que desde República Dominicana se establezca un puente aéreo para llevar ayuda humanitaria a Haití, según considera establecer la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aunque el gobierno dominicano aclaró que la petición del organismo todavía no ha sido formalizada.



Antonio Marte, quien además es senador de la República, entiende que el pueblo dominicano sería el más interesado en que retorne la paz a Haití, luego de la intensificación de la violencia de pandillas armadas que dominan gran parte de Puerto Príncipe, tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.



“Pero es bueno aclarar que ese puente aéreo humanitario debe ser dirigido por la ONU, sin que nosotros, como dominicanos, tengamos ninguna incidencia; porque los problemas de Haití son de Haití y nosotros sí podríamos colaborar de esa manera”, enfatizó Marte durante un acto de juramentación de nuevos dirigentes de diferentes partidos, en La Romana, que decidieron pasar a las filas del PPG.



“En ninguna circunstancia nos haremos cargo de resolver el problema haitiano, cuando no podemos ni siquiera resolver los nuestros”, dijo tras reiterar el llamado a la ONU para que dentro del programa de pacificación y organización del Estado haitiano, se incluya la construcción de cuatro grandes hospitales de maternidad.



Agregó que estos centros de salud podrían estar ubicados en localidades colindantes a los cuatro puntos fronterizos más importantes, pero del lado haitiano de la frontera, “de manera que así las parturientas no crucen a este lado a dar a luz, porque siguen cargando con grandes gastos al gobierno dominicano”.



Juramentados



Los dirigentes juramentados por el legislador en La Romana pertenecían a los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo, Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano, quienes de inmediato se comprometieron a trabajar para que el presidente Luis Abinader gane en la primera vuelta, marcando el número 33 de la boleta.



“El Partido Primero la Gente es un partido que nació grande para responder a las necesidades de la gente que más necesita y estamos trabajando sin descanso para que el presidente Abinader gane en la primera vuelta”, reiteró.



En la asamblea participaron por el PPG Marina Cordero, presidenta de la organización en La Romana; David Martínez, Leticia Caraballo, Rafael González y Domingo Mejía, presidente de la Federación de Transporte y miembro de la Comisión Política del partido, entre otros.



Además, representantes de los empresarios del transporte, Cirilo de la Cruz, de la ruta Romana-Bayahibe; Àngel Severino, transporte La Romana-Villa Hermosa; Mario Eddy, secretario general Transporte Turístico Casa de Campo, y otros.