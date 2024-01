Senador Virgilio Cedano renuncia de FP “por asuntos personales”

Santo Domingo.- “Por asuntos personales”, el senador de la provincia La Altagracia, Virgilio Cedano, renunció del partido Fuerza de Pueblo (FP), entidad política de la cual era miembro y uno de sus representantes en el Congreso Nacional.

Mediante una carta dirigida al secretario general de la organización política, Antonio Florián, de fecha 08 de enero de 2024, el congresista informó a la alta dirigencia de FP que abandona las filas por asuntos personales. Sin agregar más detalles sobre su salida.

“Agradezco al presidente Leonel Fernández, a mis amigos de la Dirección Política y al partido en general, el trato cortés y afable con que siempre me han distinguido”, concluyó en la misiva.

En las pasadas elecciones, Cedano fue postulado a senador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados para el período 2020-2024, resultando electo. Para esos comicios había un acuerdo político entre la FP, el oficialismo y otros partidos, por lo que, aunque el exaspirante aparecía en las boletas del PRM y aliados, pertenecía al recién creado partido verde.

Durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en especial en las gestiones del exmandatario Leonel Fernández, el legislador ocupó diversas posiciones en el Estado, entre estas asistente especial del presidente Fernández (1996-2000), subsecretario de Salud Pública (2006-2008), viceministro de Turismo (2008-2010), secretario de Estado sin Cartera (2010-2012), viceministro de Salud (2012-2014) y director regional de Salud (Región V) (2017-2018).

Carta íntegra:

08 de enero de 2024

Sr. Antonio Florián

Secretario General Partido Fuerza Del Pueblo

Cortésmente me dirijo a usted para saludarle y a la vez, en su persona, informar a la Dirección Política de la cual me honro en ser miembro, de mi renuncia a esa alta Dirección y al partido Fuerza Del Pueblo, por asuntos personales.

Agradezco al Presidente Leonel Fernández, a mis amigos de la Dirección Política y al partido en general, el trato cortés y afable con que siempre me han distinguido.

Atentamente,

Virgilio Cedano Cedano.