A propósito del respaldo a la reelección de Luis Abinader que recientemente dieran Gabriel del Río, Jacobo Ramos y Pepe Abreu; no es la primera vez que los tres líderes de centrales sindicales endosan a un mandatario para que repita otro periodo de Gobierno.



Pese a que la alcaldesa y secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, dijo que “es la primera vez que las tres centrales sindicales se unen para decirle a un presidente que siga”, en 2016, en plena campaña reeleccionista de Danilo Medina, los mismos tres sindicalistas lo apoyaron bajo el argumento de que su gobierno priorizó la educación y la salud.



Ese año, los tres sindicalistas resaltaron los logros de Medina, además, en materia de construcción, transporte, creación de empleo y apoyo al desarrollo agrícola, entre otros.



En ese momento señalaban que eso lo hacía merecedor del respaldo que como parte del movimiento sindical le expresaban. Algo similar ocurrió también en 2008, cuando Leonel Fernández buscaba repetir un segundo periodo consecutivo. Aquel 17 de marzo, Pepe Abreu, en nombre del Frente Nacional de Trabajadores con Leonel (FTL), dijo que el movimiento obrero y trabajador decidió apoyar la candidatura de Fernández porque en esa coyuntura el país precisaba de un líder experimentado, con manos firmes y con la suficiente sabiduría que le permitiera dirigir al Estado con visión de futuro y con base en un proyecto de nación.



Aquel acto se realizó en el Club Mauricio Báez y contó con la presencia de miembros del Comité Político del PLD, dirigentes del movimiento sindical y representantes de diversos sectores vinculados a la actividad productiva y laboral.



Cuatro más para Abinader



Los líderes trabajadores Gabriel del Río, Jacobo Ramos y Pepe Abreu lanzaron ayer el movimiento “Trabajadores con Luis” en una actividad masiva en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.



Gabriel del Río Doñé, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), expresó que le piden al presidente que asuma 4 años más porque se ha empoderado de los problemas de los trabajadores.



Jacobo Ramos, de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, dijo que el presidente Abinader es cercano, escucha y busca salidas a los problemas, escuchando siempre a ese sector.

“Abinader ha demostrado a través del ministro De Camps que el tema respecto a la cesantía no será eliminada en las reformas y por eso respaldamos al presidente”, añadió.



En representación de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CNUS, su presidente, Rafael -Pepe- Abreu, dijo que “esta actividad es solo un punto de arranque hacia la gran labor de respaldar al presidente Abinader, no solo por los logros que ha tenido su gestión para los trabajadores, sino por su decidido combate contra la corrupción”.



El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, resaltó que gracias a una visión democrática y de consenso se han logrado 22 aumentos salariales en 35 meses de gobierno, todos por encima de la inflación acumulada, y que además, los trabajadores cuentan con el salario mínimo sectorizado más alto de la historia. Sostuvo que ha sido este ímpetu decidido del presidente que ha permitido que se hayan generado más de 89,000 nuevos empleos en un solo año y 403,000 más que los que teníamos en agosto de 2020, que significa más oportunidades para crecer, para soñar y construir un futuro mejor para los trabajadores.

Gabriel del Río Doñé habla en el acto de apoyo a la reelección.

Santos Badía: trabajadores están agradecidos

En el acto, el director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Rafael Santos Badía, expresó: “Hoy se produce un hecho histórico, los trabajadores y trabajadoras agradecidos por lo que ha hecho el presidente Abinader hoy le respaldan y le piden que acepte cuatro años más”.

En el acto estuvieron también Víctor-Ito- Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, y Eduardo Sanz Lovatón, director general de Aduanas.