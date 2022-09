La senaduría del Distrito Nacional, una de las plazas políticas de mayor impacto, ha empezado a seducir dirigentes de distintos partidos políticos de cara a las elecciones del 2024.



Desde el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) que ocupa la plaza ahora, los rumores de que Faride Raful tendrá competencia, son cada vez más frecuentes.



Entre los nombres que se citan para la plaza, además de Raful, figuran Roberto Ángel Salcedo y el ministro de Industria y Comercio y exdiputado, Víctor (Ito) Bisonó. Ambos de reciente ingreso a la Dirección Ejecutiva del PRM, una acción que la senadora criticó y confesó que no votó, en forma de protesta.



Cuestionado sobre sus posibles aspiraciones, Roberto Salcedo se limitó a decir que por el momento, solo trabaja por la reelección del presidente Luis Abinader. Sin embargo, no negó la posibilidad que aparezca en la boleta del PRM en la capital.



En la Fuerza del Pueblo (FP), los nombres del diputado Omar Fernández y Rafael Paz son los que se han posicionado. Paz ya aspiró a la plaza en el 2020, postulado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Fernández, que además es el vocero del bloque de diputados de la FP, no ha dicho oficialmente, si buscará ese cargo, pero su nombre es de los que más se mencionan para la competencia del 2024.



En el PLD, han oficializado sus aspiraciones el titular de la secretaría de asuntos jurídicos, José Dantés y el exministro de Salud y titular de la secretaría de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas.



Dantés es miembro del Comité Político del PLD y tras la salida del PLD del poder, su figura se ha fortalecido en el Distrito Nacional.



Sánchez Cárdenas jugó un papel estelar en el 2020 por la pandemia de la Covid-19 por lo que la exposición pública que tuvo en esa etapa lo convirtieron en una figura de gran reconocimiento en la población. No es del Comité Político y ha asumido, hasta ahora, un papel menos activo que Dantés, que podrían presentarse para correr por la senaduría de la capital, son Vinicio Castillo, que en el 2020 aspiró a la plaza y quedó en tercer lugar. También habría que observar si figuras de partidos emergentes como Alianza País y Opción Democrática, presentarán candidatos a la senaduría.



Igualmente, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), su presidente Migue Vargas, ha afirmado que su partido llevará candidaturas propias en las elecciones del 2024.



¿Y las alianzas?



En el caso de los partidos de oposición, ha sido constante el discurso de hacer un acuerdo municipal y congresual para las elecciones del 2024.



De hecho, José Francisco Peña Guaba, quien dirige la plataforma Podemos, ha confirmado que dirigentes de los distintos partidos se le han acercado para plantearle que coordine las candidaturas comunes.

Faride Raful, senadora del Distrito. José Dantés, del PLD. Roberto Salcedo suena por el PRM. Rafael Paz aspiró a la plaza en 2020 Rafael Sánchez Cárdenas dijo que aspira.

Partidos madrugan en la promoción de figuras

Los partidos de oposición, especialmente el PLD y la FP, han ordenado a sus dirigentes que empiecen a presentar sus aspiraciones a cargos congresuales y municipales. En el caso de la FP, la decisión fue aprobada en la Dirección Política y se conformó la comisión de elección interna que encabeza Henry Merán. Ese partido ya aprobó una metodología de trabajo que incluye tres encuestas para medir el posicionamiento de cada aspirante. En el PLD, en un encuentro que sostuvo el presidente de la organización, Danilo Medina, planteó que los dirigentes que aspiran a cargos empiecen a trabajar. Ese partido ha informado que concluirá primero con el proceso de elección de la candidatura presidencial pautada para el 16 de octubre. Recientemente, la JCE llamó a los partidos a respetar la ley 33/18 que prohíbe la promoción de aspiraciones a cargos de elección popular. La ley fija para el mes de julio del 2023 el inicio de la precampaña y la elección de las candidaturas para octubre de ese mismo año.