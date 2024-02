Por segunda ocasión consecutiva y luego de 52 años, el país volverá a celebrar las elecciones municipales separadas de las presidenciales y congresuales, pero sin el voto de arrastre.



Este domingo 18 de febrero, a diferencia de todas las contiendas electorales efectuadas en el país, existe la novedad de la eliminación del voto de arrastre, una modalidad consignada en la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.



Desde los comicios del 2020 las últimas elecciones municipales separadas fueron celebradas el 16 de mayo de 1968, en cuyo certamen sólo participaron dos partidos políticos reconocidos de la época: el Reformista, que era del gobierno de turno, y el Revolucionario Social Cristiano.



Con estos partidos estuvieron también tres movimientos independientes. El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se abstuvo de concurrir en dichos comicios, alegando que existía un clima que no permitía el libre ejercicio del sufragio.



Desde que se celebraron las elecciones municipales de 1968, la Junta Central Electoral celebró dichos comicios desde 1970 hasta 1998 junto con las presidenciales. Luego, de 1998 hasta el 2016, se realizaron junto con las congresuales. Mientras, en el 2020 fueron separadas de las presidenciales y congresuales, lo que no ocurría desde 1968.



La Constitución aprobada en el 2010, en su artículo 209, unificó las elecciones congresuales y presidenciales para que se hagan el tercer domingo de mayo cada cuatro años. El décimo cuarto artículo “transitorio” de la Carta Magna estableció que de manera excepcional las autoridades municipales se elijan el tercer domingo de mayo del 2016 y no el tercer domingo de febrero, como es ahora.



En este certamen del 18 de febrero 8 millones 105 mil 151 dominicanos podrán elegir quiénes les representarán en los 158 municipios y 235 distritos del país, de los 3 mil 849 cargos pendientes de renovación. Hay 34 partidos y 10 movimientos políticos reconocidos por la JCE que participarán en los comicios.



Las seis novedades



Las elecciones municipales de este domingo, luego de la modificación de la Constitución proclamada en 2010, trae varias novedades enfocadas especialmente en el escrutinio y la eliminación del voto de arrastre. Los cambios en el sistema de elección están impulsados gracias a sentencias previas emitidas en las elecciones de 2020 así como al impacto de la nueva Ley del Régimen Electoral.



Entre las novedades de las votaciones municipales de este domingo, la principal y de mayor impacto es la modalidad de las boletas separadas por la eliminación definitiva del arrastre. Habrá dos niveles de elección y el votante recibirá dos papeletas para ejercer el derecho al voto.



En resumen, los seis nuevos elementos son: 1) Boletas separadas (habrá dos boletas municipales); 2) Eliminación del arrastre (los candidatos no recibirán votos de aspirantes a otros cargos); 3) Grabación del conteo; 4) Observador del escrutinio (con voz, pero sin voto); 5) Automatización del acta contentiva de los resultados (resuelve el descuadre); y 6) El fiscal electoral (perseguirá los crímenes y delitos electorales).