Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón es un político poco común porque no se deja seducir por algo que encanta a la mayoría en su clase, hablar mal de otros dirigentes, de oposición o de sus propios compañeros de partido.



Es una figura de ideas, de centrar las energías en discutir los planes de desarrollo para el país con base en el respeto del papel de los dirigentes de oposición y una férrea defensa de que el presidente Luis Abinader ha dejado, en poco tiempo, un legado de una nueva visión de país.



Confiesa que durante el discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero en el Salón de la Asamblea Nacional, mientras escuchaba los datos de todo lo logrado por su partido en el Gobierno, no pudo evitar pensar cuando él y un reducido grupo de colaboradores creyeron en el éxito del proyecto político que encarna el hoy presidente Abinader.



Defensor exigente de la gestión de gobierno de Abinader, confiado en que la gente valora lo logrado, afirma sin titubeos que si las elecciones fueran hoy, Abinader y el PRM ganarían sin problemas en primera vuelta.



Pero casi sin respiro y sin punto y seguido, advierte, que por esa realidad no hay que dar espacio al triunfalismo y que se debe trabajar para ganar los comicios con la premisa de que nunca es fácil cosechar triunfo en una elección.



“Si las elecciones fueran hoy, ganamos en primera vuelta, sin ningún susto, sin temor a nada”, afirmó. “Nuestras mediciones dicen que vamos por muy buen camino, y nosotros medimos constantemente”, reveló.



En la visión de triunfo en el 2024 del titular de la secretaría nacional de finanzas del PRM y miembro de la Dirección Ejecutiva, Abinader cuenta con la más amplia alianza de partidos políticos, seguirá sumando apoyos, el partido está unificado y la obra de gobierno cuenta con el apoyo de la mayoría de la gente.



“El triunfalismo es mal consejero en política. Nosotros tenemos amplias alianzas, el partido político que más aliados tiene, es el PRM y seguimos cultivándolas, las alianzas son muy necesarias y vamos a mantener las que tenemos en este momento”, expresó.



Sanz Lovatón sostuvo que es necesario que se entienda que los procesos políticos requieren de hacer el balance entre el crecimiento y conservar lo que ya existe en cuanto a la dirigencia.



“No se puede dejar de crecer, los partidos no ganan solos, en 2016 sacamos 35% de los votos, había que llegar al 52% que sacamos en 2020 y eso es creciendo que se logra, ese proceso de crecimiento hay que asimilarlo con paciencia, pasión, pero hay que asimilarlo, porque el partido que deja de crecer, pierde elecciones”, apuntó el dirigente del PRM.



Cuestionado de si en su análisis de competencia para las elecciones del próximo año, ha ponderado la variable de una posible alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), respondió que no suele opinar de las estrategias de sus adversarios. Sanz Lovatón habló durante la entrevista especial de elCaribe y CDN



“Cuando comenzaba en el PRD, una de las cosas que más cuerda me daban es cuando veía a los dirigentes opinando sobre otros partidos, no voy a opinar ni de la FP ni del PLD, que les vaya bien haciendo su trabajo de opositores, pero sí te digo que el PRM seguirá haciendo alianzas para ganar en primera vuelta”, dijo.



Cuestionado sobre los dirigentes que están disgustados porque no tienen cargos en el Gobierno, dijo que es un tema que se ha ido resolviendo.



“Hay oportunidades de mejora, pero el 97% de la Dirección Ejecutiva del PRM estaba en una u otra institución del Estado, ese es un ejemplo que habla del deseo de matrimoniar el esfuerzo del gobierno con los que lucharon por el cambio, pero es importante entender el contexto en que nos ha tocado gobernar; debemos hacer todo lo posible para que toda esa gente que ha luchado tanto por nuestra libertad, tengan una oportunidad en los esfuerzos del gobierno”, expuso el dirigente del PRM.



Expresó que en lo personal recibe permanentemente a los compañeros de su partido en el horario que no está en sus funciones de Director General de Aduanas y los fines de semana. “Los sábados estoy hasta altas horas de la noche recibiendo gente, construyendo soluciones”, dijo Sanz Lovatón.



Afirmó que hay un gran entusiasmo entre los dirigentes del PRM por el proceso de inscripción de nuevos militantes para alcanzar tres millones de votos en el padrón de miembros.

“Satisfacción de servir no se compara con dinero”

El dirigente del PRM y director de Aduanas dijo que el servicio público más que un sacrificio es un privilegio. “Es un privilegio porque definitivamente la satisfacción de que tu trabajo impacte a millones de personas no se compara, es por eso que se hace, como abogado comercial que fui podía ganar dinero en los casos, pero eso nunca se comparará con la satisfacción de que en un día de trabajo se ayuda a tanta gente…lo mío no es por el salario, es por la satisfacción de ser útil, de servir, de saber que un día de recaudaciones sirve, por ejemplo, para un hospital como el Robert Reid”, comentó. No es partidario que instalar un discurso de división de clases porque hace daño a la sociedad. “Eso no le hace un buen servicio a la sociedad dominicana porque es una distinción peyorativa porque eso alimenta un sentimiento que no es sano”, expresó cuestionado sobre los cuestionamientos que hacen al Gobierno del PRM de que gobierna para una clase social. Sostuvo que en el PRM y en el Gobierno tienen espacio las personas de todas las clases sociales y que no hay espacio para discriminar en ningún sentido. “El PRM es un partido policlasista donde conviven todos los sectores de la sociedad dominicana como conviven en este periódico”, afirmó.