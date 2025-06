Reconocen en España a Joel Díaz, excandidato vicepresidencial dominicano

El excandidato vicepresidencial dominicano Joel Díaz fue reconocido en el Senado de España por la mayor asociación española de estudiantes de Derecho y Ciencias Jurídicas (IURIS ESPAÑA), resaltando sus aportes académicos y de lucha en favor de la creación y preservación de espacios para la participación de los jóvenes en la política y en la toma decisiones.

La distinción fue entregada durante la ceremonia inaugural del I Congreso Nacional de IURIS ESPAÑA, como una valoración hacia la trayectoria política y académica de Diaz, sobre la cual resaltaron que ha estado marcada por la defensa activa de los derechos de la juventud, la promoción de liderazgos emergentes y la construcción de espacios de formación ciudadana desde temprana edad.

Asimismo, IURIS ESPAÑA subrayó que reconocer la labor de figuras como Joel Díaz es un gesto de respaldo a quienes han hecho de la vocación de servicio una guía para transformar sus sociedades, inspirando a nuevas generaciones de profesionales comprometidos con el cambio.

Para Joel Díaz, el trabajo con la juventud no se mide en cargos, sino en impacto duradero. “Nuestro compromiso es con una transformación que permita a las nuevas generaciones vivir en un mundo más justo, menos desigual y profundamente sostenible. Estamos obligados a aportar por una juventud que no repita errores heredados, sino que lidere con propósito, guiada por la tecnología, la ética y la voluntad de construir un futuro que repare, no que reproduzca”.

A lo largo de su carrera, ha desempeñado funciones dentro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), incluyendo la presidencia de la Juventud Revolucionaria Dominicana (JRD), el Viceministerio de Juventud y responsabilidades dentro de la Secretaría de Asuntos Profesionales y Técnicos. A nivel internacional, ha ocupado posiciones en la Copppal Juvenil, llegando a ser su secretario ejecutivo y General, y ha sido miembro de la Internacional Socialista.

En el ámbito académico, Díaz se ha destacado como docente universitario en derecho y políticas públicas, además de participar como expositor en foros internacionales y centros de formación de alto nivel. Es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con estudios complementarios en Alta Gerencia, Comunicación Política, Ciencias Políticas y Liderazgo para la Gestión Pública.