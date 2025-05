Santiago. El director regional 08 del ministerio de Educación, Pedro Pablo Marte Gutiérrez, confirmó que alrededor de un 50 por ciento de los autobuses eléctricos del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), no operan por falta de cargadores.



Marte dijo que de los 150 autobuses eléctricos con que cuenta en Santiago, en su mayoría no se ha resuelto la situación de los cargadores.



Indicó que continúan cargando en instituciones privadas como bancos, supermercados y en la estación de la fortaleza Fernando Valerio, ubicada en el sector Los Álamos.



“Nosotros hemos pagado muchas facturas de los distritos porque algunos ya no tenían los recursos y no fueron consignados y esos cargadores del sector privado, los dueños de esas cargas estaban siendo afectados, por el tamaño de los autobuses afectado el desempeño de esos negocios”, apuntó el director regional 08 del ministerio de Educación.



Dijo que está en comunicación con la dirección nacional del TRAE, en la persona de Onésimo González para resolver el problema y vamos a instalar cargadores desde el ministerio de educación en diferentes sectores”



El también educador dijo que tienen ubicados los lugares donde serán instalados los cargadores entre los cuales están, Tamboril, Licey, Puñal, en los politécnicos México y la Esperanza, también en la Barranquita con cuatro cargadores, donde tienen que tener transformadores, línea trifásica ósea que amerita un poco más de tiempo para resolver dicho problema.



Pedro Pablo Marte habló durante una rueda de prensa en el que hizo un llamado a la Asociación Dominicana de Profesores ADP a la prudencia, tras la asamblea en el que el gremio desnuda las precariedades.



El funcionario admite que faltan maestros, a pesar de que está terminando el año escolar y aún trabajan para buscar soluciones. Pide a la ADP a que tenga paciencia, debido a que trabajan en las soluciones.