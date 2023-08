Email it

El presidente Luis Abinader encabezó el desfile cívico, militar y policial como parte de las actividades desarrolladas con motivo de la conmemoración del 160 aniversario de la Restauración de la República.



El acto patriótico en el entorno del Monumento a los Héroes de la Restauración inició con los honores militares de estilo, lectura de la orden del día y las palabras de la representante del Poder Ejecutivo, Rosa Santos y de Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias.



En la actividad se hizo entrega al mandatario de la medalla conmemorativa a la gesta del 1863 y que permitió que Santiago fuera el centro político militar de la nación. Además guardaron un minuto de silencio por las víctimas de la explosión en San Cristóbal.



Juan Pablo Uribe, de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, destacó la importancia del grito restaurador de Capotillo, acción militar que permitió recobrar la independencia nacional. Uribe habló del papel jugado por los restauradores en defensa de la soberanía nacional.



Las actividades iniciaron en el enhestamiento de la bandera frente a la gobernación provincial, donde habló el historiador Sócrates Suazo Ortiz, quien aseguró que la república Dominicana es una nación inmortal y eterna en el tiempo, gracias a la lucha librada por los independentistas y los restauradores.



Destacó que Santiago pasó a ser el centro de la capital política y militar, gracias a la lucha librada por el general Gregorio Luperón, Gaspar Polanco, Pepillo Salcedo, Benito Monción y otros héroes.



Durante el depósito de entregas florales frente al primer monumento levantado a los restauradores en el antiguo parque central, hoy parque Duarte, el historiador Robert Espinal, director del Archivo Histórico de Santiago, en su breve reseña histórica del significado del grito restaurador de capotillo, que permitió a la República Dominicana recobrar su soberanía. En las actividades conmemorativas fueron entregados escudos de armas a la gobernadora de Santiago, Rosa Santos y al arzobispado de Santiago.



Críticas de obispo



El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago, Carlos Tomás Morel Diplán, criticó que aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir la nación y tomar decisiones en instituciones importantes para el país, quieran hacerlo estando al margen de la ley.



Durante la homilía en la eucaristía, Morel Diplán, hizo un llamado a los que dirigen los partidos políticos, a que no permitan que gentes estén haciendo negocios sucios y metidos en cosas malas, sean los que dirijan esta nación.



“¿Cómo puede ser que en nuestro Senado y nuestra Cámara de Diputados hayan personas cuestionadas por la sociedad? Gentes que tienen que tomar decisiones importantes para todos nosotros. ¿ Cómo puede hacerlo cuando están en riña con la ley?”, apuntó.



Asimismo, mostró preocupación por la desnaturalización de la patria y el libertinaje. Advierte que el país no puede avanzar, cuando personas que están comprometidas con los intereses malsanos, son los que tomen decisiones, cuando lo que buscan es estancar el proceso de desarrollo de la nación.



Cuestionó que los partidos políticos permitan que esos individuos que están involucrados en negocios sucios, ingresen a sus organizaciones. Lamenta que las instituciones no avances y en vez de ir de manera lineal, retrocede en manera circular.



“Me parece que a veces es un círculo vicioso lo que vivimos en la historia, en vez de ser una historia lineal, parece ser circular y volvemos otra vez al mismo punto. Avanzamos y retrocedemos y la patria para construirla, debe ser un proceso progresivo”, indicó el religioso.



Ante los intereses personales, monseñor Morel Diplán apeló a la conciencia de los que buscan aspirar a una ocupación política y lamentó que la patria se tenga como una regla abstracta, cuando debe ser algo concreto.

Obispo llama a fortalecer el sentido de nación

El obispo auxiliar hizo un llamado al pueblo y a las autoridades para que fortalezcan el sentido de nación y no retroceder como hizo Pedro Santana y su grupo que se olvidó de la libertad y de la nación y comenzaron a defender sus intereses.



“Uno por vergüenza debería decir, no, tenemos que continuar lo que estos hombres iniciaron, pero, al parecer hay gente desmemoriada, que no conocen nada y que los intereses personales están por encima de la realidad”, puntualizó durante el Te Deum en la catedral Santiago Apóstol.



Morel Diplán dijo que tiene la impresión, que en la actualidad, hay gente que quiere emular lo de Santana y mirar hacia atrás.