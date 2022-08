Email it

Santiago. El Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana denunció que sectores poderosos protegen a los responsables de la muerte a tiros del jurista Basilio Guzmán Hernández, ocurrida el pasado 21 de junio en el residencial Cerros de Gurabo de esta ciudad.



El presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, acompañado de la presidenta de la seccional Santiago, Mileny López, dijo que tienen informaciones y denuncias de que personeros ligados al oficialismo y actividades y litigios que enfrentaron al abogado Guzmán Hernández, contrataron a sicarios y orquestaron su muerte.



Reveló que esos personeros, para buscar impunidad, se han ido moviendo a nivel policial y del ministerio público, para que las autoridades no lleguen hasta la verdad del asunto. Surun Hernández Lamentó que el amparo que reciben los responsables del hecho y la pasividad que ha evidenciado el Ministerio Público mantienen estancado en ese crimen, lo que genera preocupación y malestar en la clase jurídica nacional.



Dijo que todo indica que la muerte del abogado tuvo que ver con litigios de tierra Y Asegura que las autoridades saben muy bien qué funcionario de este gobierno llevaba un litigio de tierra contra el jurista y catedrático universitario.



“Estamos denunciando que sectores poderosos, políticos y no políticos están presionando a las autoridades del ministerio público para que no lleguen a la verdad, respecto a los responsables materiales e intelectuales de la muerte de Basilio Guzmán”, apuntó.



“Como institución lucharemos para que el caso se lleve hasta las últimas consecuencias y advertimos que la impunidad en este proceso está incentivando al establecimiento de la empresa del sicariato en la República Dominicana, hoy fue Basilio Guzmán y mañana será un fiscal que sea tenaz, un abogado en sentido general, o de políticos, como ocurre en México o Colombia”, expresó Surun Hernández al insistir en que detener las investigaciones, oficializa la industria del sicariato en el país.