Santiago. En medio de la amenaza de paro por parte de la Asociación Dominicana Profesores, el Ministerio de Educación empezó con la entrega de cuatro mil butacas en centros educativos de Santiago.



Asimismo, acordó que el centro educativo Emilio Prud’Homme, perteneciente al distrito Educativo 08-05 pueda iniciar el año escolar el próximo lunes 3 de septiembre y para esto ha sido necesaria cambiar la modalidad tanda extendida.



Los centros educativos a los que empezaron a llegar los inmuebles son Ana Josefa Jiménez, Salomé Ureña, Ana Gloria de la Cruz, Martina Mercedes Zouain, José Antonio Paulino.



La escuela que hace varios años presentaba un deterioro progresivo en sus instalaciones y el pasado año fue sometida a una remodelación, que no cumplió con la calidad requerida, no ha sido posible el inicio de la docencia y será la próxima semana cuando los niños regresen, pero no en tanda extendida.



Narcisa Peña, directora de la escuela Emilio Prud Homme, explicó que las clases inician con dos tandas: inicial y primaria hasta tercero en la mañana y cuarto, quinto y sexto en la tarde, hasta que terminen los trabajos de remozamiento y luego puedan volver a la tanda extendida como le corresponde.



De su lado, Lázaro Jiménez, director Distrito Educativo 08-05, dijo que este centro, que en los últimos días tiene toda la atención por las situaciones que presenta en su estructura, la Dirección de la Regional 08 con un equipo de gestión y sociedad de padres ha decidido dar apertura al centro educativo tras haber garantizado las condiciones óptimas.



Por el momento se ocupan aulas del primer piso y en dos semanas terminarán las reparaciones en el segundo nivel.



En tanto que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores seccional Santiago, Miguel Jorge quien encabezó una asamblea en el liceo UFE dijo que de no atender las demandas de falta de butacas y de maestros, se verán precisados a iniciar jornadas de protestas.