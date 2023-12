Santiago. La Asociación Dominicana de Profesores ADP filial Santiago dijo que los resultados de la prueba Pisa para la educación dominicana ameritan de una revisión en función del contexto socioeducativo del país.



Miguel Jorge, presidente de la entidad, expresa que este parámetro con estándares internacionales cuestiona la calidad de la educación dominicana por lo que se pregunta qué están haciendo las autoridades la cartera educativa para garantizar una mejor educación y contrarrestar esta estadística negativa.



“Aquí no se está haciendo lo que hay que hacer para que tengamos calidad en los aprendizajes de los centros educativos de la República Dominicana” resalta el presidente de la ADP filial Santiago.



Además, Miguel Jorge criticó que a mitad del año escolar, hay escuelas donde faltan maestros, en contraposición a dos concursos de oposición que se han realizado y que tienen a más de cuatrocientos profesionales de la educación elegibles y que todavía no han sido designados.



“No puede haber calidad en los aprendizajes si hacen falta docentes en los centros educativos, no puede haber calidad en los aprendizajes si tenemos politécnicos donde no hay talleres, entonces es más fácil para las autoridades del Ministerio de Educación que no hacen lo que tienen que hacer culpar a los docentes y a la ADP de los males de la calidad en la educación” resaltó.



Jorge entiende que para mejorar la calidad educativa hay que trabajar en la base de la educación dominicana y en el nivel inicial debe garantizarse a todos los niños para que desde ese primer grado reciban la educación adecuada.



“Aquí hay escuelas que no tienen el nivel inicial y otras que tienen tres o cuatro grados, apenas tienen uno del primer nivel. Hay que resolver el problema de la alfabetización de los primeros grados porque mientras sigamos teniendo niños que aprueban el primer grado, el segundo y el tercero sin estar debidamente alfabetiza”, aduce.