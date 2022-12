Santiago. El Aeropuerto Internacional del Cibao recibió el primer vuelo chárter desde Madrid, España, como parte de sus planes de expansión que pretende lograr por lo menos un vuelo fijo a la semana en un futuro.



El ingeniero Félix M. García, presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Cibao, dijo que este es un día histórico, pues la llegada de este primer vuelo directo desde Europa, no solo conecta dos destinos, sino que los conecta desde Santiago con una amplia comunidad de dominicanos, que con estas facilidades tendrán nuevas opciones de cercanía con su tierra.



El vuelo, operado por Plus Ultra Líneas Aéreas en conjunto con el Grupo Consolidador Aéreo y Mayorista de Viajes VDT, arribó a las 3:46 de la tarde desde el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas con 268 pasajeros dominicanos y extranjeros. García resaltó la importancia de esta operación que impacta de manera positiva el impulso que como destino ha tenido Santiago con la apertura de rutas que aportan al desarrollo económico y turístico.



Esfuerzo



Destacó que no solamente van a tratar de que los dominicanos ausentes lleguen, sino también incentivar a que extranjeros puedan venir a Santiago,trasladarse a donde ellos deseen a buscar playa, agua, arena, para lo que tendrán facilidades terrestres para trasladarlo.



“La compañía Plus Ultra de la mano del Grupo VDT se unen a los esfuerzos del Aeropuerto Internacional del Cibao para ofrecer a la gran comunidad dominicana del Cibao llegar en vuelo directo a Santiago de los Caballeros, por primera vez en la historia”, dijo. También expresó que el Grupo VTD como consolidador aéreo internacional, con más de 20 años de trabajo, ha sido el enlace perfecto con la línea aérea Plus Ultra para abrir el camino de una expansión importante y necesaria para la ciudad y la región. “Este logro tan importante para nosotros se suma a otros tantos esfuerzos que realiza y continuará realizando el Aeropuerto Internacional del Cibao por diversificar sus servicios, siempre en favor de nuestros usuarios”, expuso.



Lilian Núñez, CEO del Grupo VDT agradeció el apoyo brindado a todos los involucrados en este proyecto. “Hoy se hace realidad gracias a las buenas relaciones del Director Comercial y socio de GrupoVDT Elpidio Nuñez con Plus Ultra, ya que han confiado en nuestro grupo, al darnos la oportunidad de poner la primera piedra en este gran proyecto, que sin duda es el comienzo de algo que puede generar grandes expectativas en la región”, dijo Núñez.



Más facilidades y planes de expansión



La terminal, la aerolínea y la operadora turística tienen planeados otros vuelos chárter el 21 de diciembre en la ruta Madrid-Santiago, los días 13 y 20 de enero del 2023 Santiago-Santo Domingo-Madrid. El Aeropuerto del Cibao se encuentra en proceso de expansión para ofrecer mejores y mayores servicios, con más oportunidades de empleo, contribuyendo con el desarrollo de la zona norte y apostando por el crecimiento del turismo en la región y el país.