Santiago. Al cumplirse este jueves el plazo otorgado por el gobierno dominicano para que las autoridades haitianas detengan los trabajos del canal de riego, el alcalde de Ouanaminthe (Juana Méndez), Haití, planteó la necesidad de buscar un entendimiento.



Luma Demetrius considera vital abrir los canales diplomáticos y designar comisiones designadas por las autoridades dominicanas y haitianas que permita reabrir el mercado binacional. Demetrius entiende que los funcionarios de ambas naciones deben sentarse para resolver los problemas surgidos por la construcción de un canal que supuestamente pretende desviar el cauce del río Masacre o Dajabón.



“Que se sienten ambas naciones para resolver los problemas. Hasta el momento nada se ha planteado”, apuntó el alcalde Juana Méndez al hablar por al vía telefónica con reportos de elCaribe.



Pide abrir conversaciones



Reconoce que todavía no se han abierto los canales para un nuevo encuentro similar al ocurrido la semana pasada en el parque Codevi.



Aunque durante el encuentro el pasado día siete de este mes de septiembre, se acordó mantener el acercamiento para buscar una salida al impasse entre ambas naciones, esto no ha podido concretarse por la falta de interlocutores confiables.



Haití volvió a convertirse en el segundo destino de las exportaciones dominicanas, en el que las exportaciones hacia la vecina nación se colocaron por encima de los US$1,000 millones, monto que no había alcanzado desde el año 2014, cuando República Dominicana le vendió US$1,048.6 millones.



El informe del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana) establece que en el 2022 hubo una recuperación y superó los US$1,000 millones.

Comercio y ciudadanos llaman a entendimiento

Los comerciantes dominicanos y haitianos consideran que el cierre de la frontera causará daños económicos a ambas naciones. En tanto que la comunidad haitiana en Santiago muestra su preocupación por el cierre total de la frontera de la República Dominicana con Haití como ha advertido el Gobierno dominicano. Dicen que los más pobres son los afectados.