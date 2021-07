Santiago.-El alcalde del municipio de Sabana Iglesia en Santiago es la nueva figura del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que pasa a formar parte de las filas en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Rodolfo Reyes fue juramentado por el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza.

Reyes pasó a las filas perremeístas junto a otros dirigentes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC).

Además de Reyes y García, los nuevos miembros del PRM son: Fausto Fernández, ex director de la junta municipal de Sabana Iglesia y ex dirigente del directorio presidencial reformista; Kerlyn Patiño, las ex dirigentes del PLD, Aracelys Mateo, Arelys Reyes y Juana Acosta, así como Juan Carlos Colón, dirigente comunitario.

Reyes explicó las razones que lo llevaron a tomar esa decisión.

Dijo que decidió dar apoyo al presidente Luis Abinader porque es el mandatario con mayor sinceridad y decidido a enfrentar la corrupción.

Desde ya favorece cuatro años más del presidente Abinader.