Email it

Santiago. La escuela de sordomudos de Santiago no ha podido iniciar el año escolar debido a las complicaciones para alquilar un nuevo espacio para sus 107 alumnos.



El centro es sometido a un proceso de reparación, pero los maestros desconocen cuándo estarán listos los trabajos asumidos por el Ministerio de la Vivienda, debido a que el local en que imparten docencia es una casa con valor patrimonial. En la escuela de sordo mudos se imparte el nivel primario y secundario del primer ciclo al igual que lengua de señas.



La psicóloga Estefany Colón dijo que buscan como alquiler un espacio cercano a la actual escuela, pero aún no le han dado el visto bueno. Mientras que una gran parte de los estudiantes de la escuela Mercedes Batista Montalvo, ubicada en Villa Liberación del sector La Otra Banda, iniciaron el año escolar con suspensiones debido al deterioro de las aulas.



El centro educativo consta de una matrícula de 388 estudiantes y de estos, 150 alumnos de quinto y sexto grado de primaria se han visto afectados por el deterioro del edificio, ante las filtraciones y grietas. De acuerdo a las denuncias hechas por los profesores y los padres, cada vez que llueve hay que despachar debido a que las aulas se inundan.



Oneida Tavárez, directora de la escuela Mercedes Batista Montalvo, dijo que una comisión del Ministerio de Educación se presentó para hacer las evaluaciones y prometieron un arreglo. Explicó que dieron un plazo de un mes para que se corrijan los daños, de lo contrario, junto a los padres tomarán acciones. Un maestro denunció que cuando los niños comen, el fajín de la pintura que se desprende del techo, cae en los alimentos..



Además, varios monitores o pizarras táctiles han tenido que ser sacadas de los cursos y colocadas en lugares estratégicos para que no se dañen con la humedad. Mientras que en la escuela Herminia Pérez del sector Pekín, al sur de Santiago, una gran parte de los estudiantes reciben las clases sentados en el suelo debido a la falta de butacas.