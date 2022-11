Email it

Santiago. El expresidente de la Cámara de Diputados y exdirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Julio César Valentín, tuvo que posponer la presentación de su movimiento “Justica Social”, debido al fallecimiento de su padre.



Don Porfirio Zacarías Valentín Then, padre del ex senador por la provincia de Santiago, padecía quebrantos de salud. A raíz del hecho, la rueda de prensa convocada para informar de la conformación de la nueva plataforma, denominada “Justica Social”, fue suspendida.



Ya se había adelantado que la nueva entidad política de carácter progresista destaca los valores de la democracia, transparencia, igualdad, inclusión y la no discriminación. Según había adelantado Julio César Valentín, se trata de una plataforma plural, democrática, incluyente, popular, patriótica, progresista, humanista, ecologista, feminista e internacionalista.