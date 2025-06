Santiago. La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) hizo un llamado a reforzar los controles técnicos, legales y éticos en el sector construcción, tras el colapso parcial de una estructura en desarrollo en esta ciudad, hecho que ha generado alarma entre residentes y actores del sector inmobiliario.



Sandy Rodríguez, presidente de Aprocovici, expresó su profunda preocupación ante incidentes que ponen en riesgo vidas humanas y afectan la credibilidad de toda la industria, donde instó a las autoridades municipales y nacionales a ejercer una supervisión más rigurosa en cada fase del desarrollo urbanístico.



“La seguridad de las edificaciones no puede quedar al margen del marco técnico y legal. Una ciudad segura se construye con planificación, regulación y profesionales acreditados”, expresó el Sandy Rodríguez, presidente de Aprocovici, al tiempo que subrayó que una supervisión adecuada no debe verse como un obstáculo, sino como una garantía de calidad y cumplimiento.



Rodríguez recordó que toda obra debe contar con permisos formales de uso de suelo, licencias de construcción, diseños firmados por profesionales autorizados y seguimiento técnico conforme a las normativas del Ministerio de Obras Públicas y las Direcciones Municipales de Planeamiento Urbano.



Advirtió que el incumplimiento de estos requisitos no solo representa una infracción legal, sino que puede tener consecuencias fatales. En ese sentido, hizo un llamado tanto a inversionistas como a la ciudadanía a verificar la legalidad y el respaldo profesional de cualquier proyecto inmobiliario. “Cuando los propietarios deciden construir por su cuenta o recurren a soluciones improvisadas bajo la falsa idea de ahorrar dinero, comprometen la calidad estructural de las obras y la vida de las personas”.