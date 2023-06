Email it

Santiago. El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Freddy Bretón, y organizaciones ambientalistas de Santiago mostraron preocupación por la depredación en el río Yaque del Norte.



Ante la denuncia de extracción de materiales de arena para la construcción y tala indiscriminada de árboles centenarios, el arzobispo de la arquidiócesis de Santiago llamó a pasar de las palabras a los hechos.



De acuerdo con las denuncias se han producido daños a la altura del sector Rafey, el distrito municipal La Canela y El Flumen, comunidades pertenecientes a la provincia de Santiago.



“No es la teoría bonita de que hay que cuidar el medio ambiente, es pensar en el futuro, no agotar los recursos y usar racionalmente las cosas”, dijo Bretón.



El religioso hace un llamado a las autoridades para que se den a respetar, para evitar que continúen perjudicando el futuro.



Piden frenar daños



Belkis García, presidente de la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci) criticó que desaprensivos se den a la tarea de talar árboles y dañar las fuentes acuíferas con extracción de materiales, sin que se les aplique todo el peso de la ley.



“La extracción de materiales de cualquier río de por sí ya está prohibido, entonces la ley 64-00 es muy clara y no importa el que sea, debe ser sometido a la acción de la justicia”, apunta García.



Y agrega que, aunque existen leyes escritas, no son aplicadas por las autoridades competentes.



“Esa ley, al parecer, tendrá que ser usada para limpiarse las manos. Hay que hacer que la ley cumpla con los treinta metros de cada fuente acuífera o cuerpo de agua que entendemos debe ser conservado”, indicó Belkis García. Entiende que por el bienestar de la raza humana, es necesario trabajar por la conservación de los recursos naturales.

Retienen equipos usados para extracción

La tarde del miércoles varios equipos pesados fueron incautados por el Servicio Nacional de Protección Ambiental, que acudieron a raíz de las constantes denuncias hechas por los ambientalistas. Las entidades ambientalistas denuncian que empresas sin permisos se dedican a cortar los árboles centenarios que rodean la más importante fuente acuífera del país.