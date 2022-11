Santiago. Monseñor Freddy Bretón Martínez, arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, exhortó a defender la vida y a encumbrar la institución familiar, ya que la raíz de la violencia está en el seno de los hogares que se forman sin acordarse de Dios.



Dijo que de un hogar bendecido podría salir “un hijo que tire para el monte” pero de una familia bendecida por Dios no puede salir un malhechor que haga daño a la sociedad, por lo que estimuló a los ciudadanos conscientes, a los funcionarios y a la iglesia trabajar a fondo para conservar la institución familiar, el regalo enorme que Dios ha hecho.



“Queremos dar esa señal para que no quede duda de que valoramos el tesoro de Dios y que estamos dispuestos a defender la vida del ser humano, los que andamos caminando y los que todavía están en el seno materno, que sienta la población, el país entero que estamos dispuesto a defender al inocente como es la criatura que va en el vientre, no nos cansaremos de repetirlo”, expresó, durante la homilía, tras la caminata “Un paso por mi familia”, que salió desde el Estadio Cibao hasta el Parque Central.



Al referirse al tema del aborto dijo que Jesús era un candidato a ser abortado ya que “José no sabía de quién era ese muchacho, él podía acudir a una de las causales para abortar esa criatura inocente y nos hubiésemos quedado sin redentor, y no hubiera venido al mundo Cristo”.



Se refirió al tema de la corrupción y la violencia que actualmente vive el país y recordó que cuando llegó a Santiago siete años atrás, en la toma de posesión dijo que quería que Cristo reinara en el corazón de todas las personas, pero ahora dijo que “cómo va a reinar si campea la corrupción y aumenta la violencia, hoy día más latente que nunca”. También cuestionó el rol de los medios cuando se ven mujeres bailando en ropa interior, ya que eso mismo aprenderán los niños, por lo que llamó a las autoridades a ver el perjuicio que eso causa.