Santiago. El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, monseñor Freddy Bretón, calificó los hechos de violencia como un problema social que cada día muestra más casos estremecedores.



Para el arzobispo de la arquidiócesis de Santiago es necesario poner atención a esta problemática social, debido a que concierne a todos: autoridades, cabezas de familia, educadores, religiosos.



“Las potencias nos han advertido sobre la violencia. Si bien es verdad que a veces ellas se equivocan en su apreciación, en este caso es evidente que, entre nosotros, se han hecho notar los casos estremecedores, sobre todo de violencia doméstica”, apuntó Bretón.



El religioso entiende que la armonía, la paz, debe ser cultivada y advierte que, si no se siembra el respeto a la dignidad de cada persona en la familia, en la escuela, en las universidades, la República Dominicana verá cada día más hechos lamentables.



“Los religiosos especialmente debemos aprovechar nuestro ámbito de acción para promover la armonía ciudadana, la tolerancia entre todos”, expresó monseñor Freddy Bretón.



El arzobispo de Santiago dijo que la tranquilidad no se trata de algo material, pero, recuerda que, sin la paz no es posible la convivencia entre los ciudadanos de un país.



Dijo que haría mucho bien, nos haría a todos reforzar las bases de la fe en Dios, para realizar incansablemente el bien.



Y agrega qu, sería muy triste que se pueda decir de los dominicanos la frase “siembran vientos y cosechan tempestades”. Al referirse en su programa “Comunicación y Vida”, sobre el hombre que mató a dos mujeres y a un vigilante, Freddy Bretón considera que no se puede hablar en estos casos de que lo hizo porque se le metió el demonio, pues el ser humano tiene formas de impedirlo.