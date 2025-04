Santiago. El arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, atribuyó una parte de los males sociales a la falta de esperanza y mostró preocupación por el auge de los feminicidios.



Al presidir la procesión y misa de Domingo de Resurrección, el también presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano expresó que muchas personas acuden al suicidio al carecer de propósitos y de amor.



“Hay muchas personas que piensan que no hay nada que buscar en esta vida, y por eso muchos se suicidan, debido a que no tienen esperanza y mucho menos esperanza en Dios”, indicó el religioso.

Criticó que muchas personas vivan con rabiosa y poca alegría, paz. Llama a decir “no” a la maldad, al pecado, a las propuestas de muerte.



“Necesitamos que nuestras vidas sean de tierra fecunda, donde fructifique la alegría y el gozo de la resurrección”, apuntó monseñor Héctor Rafael Rodríguez.



Feminicidios



Con relación a los feminicidios, lamentó que en plena Semana Santa se registraran las muertes de mujeres.



“Los feminicidios como que no nos deja a nosotros, hasta en Semana Santa, ayer sábado hubo un feminicidio”, lamentó Rodríguez. Lamentó que muchos acuden a los lugares donde se maltrata a la dignidad humana y se producen atropellos.



Cuestionó que muchos hombres hablan de amor a sus parejas y luego terminan asesinándolas, cosa que dijo no puede ser. Monseñor Rodríguez lamenta que muchos individuos sólo piensen en utilizar armas blancas o de fuego.



El arzobispo de la arquidiócesis de Santiago participó junto a cientos de feligreses en una marcha de resurrección que partió desde el santuario La Altagracia en la calle Del Sol y concluyó con una misa en la catedral Santiago Apóstol.

Pide estar contacto con la vida y no la muerte

Al hablar de la resurrección, el arzobispo consideró que hay que ponerse en contacto con acontecimientos de vida y no de muerte. Dijo que si no resuena la experiencia de la alegría y de la esperanza, entonces no ha llegado a las personas. “Hay gestos a través de los cuales transmitimos muerte, odio, rencor, indiferencia, que en vez de transmitir vida, transmite muertes”, adujo.