Santiago. La directora del área de oncología del Hospital Infantil Arturo Grullón, Luisa Collado, llamó la atención sobre el aumento los casos de cáncer infantil en la región.



La afirmación fue hecha durante el anuncio de las actividades para celebrar el mes de concienciación sobre la enfermedad. Aunque no se especificaron las posibles causas para el aumento de los casos, Collado explicó que cada mes son diagnosticados entre 10 y 12, y entre los más comunes citó la leucemia y tumores cerebrales, seguidos de linfomas y tumores sólidos.



Dijo que actualmente hay unos 150 niños recibiendo quimioterapia, entre estos 7 extranjeros y 15 de los tratados ya han “tocado campana”, o sea, declarados libres de cáncer, en lo que va de año. El mes de concienciación contra el cáncer infantil, denominado “el mes dorado”, las autoridades del hospital Arturo Grullón y el voluntario Jesús con los Niños han diseñado una serie de actividades con miras a ayudar a qué los padres identifiquen con tiempo la enfermedad.



Acciones



Dentro del programa de actividades se destacan colgar videos en las redes sociales con tips de los síntomas que presentan los infantes al momento de desarrollar el cáncer, consejos para que el diagnostico se haga a tiempo, charlas en el área de consultas, así como actividades recreativas con los niños que reciben tratamiento.



Para dejar formalmente iniciadas las actividades por el mes dorado, el niño Engel Jiménez de 10 años de edad y residente en la provincia de La Vega, toco la campaña, agradeciendo al personal del área de oncología y a Dios por estar libre de cáncer. Con relación al aumento del de dengue denunciado por el Colegio Médico Dominicano, la directora del centro de salud, Mirna López, dijo que no estos no han sido desproporcionados y no deben ser motivo de alarma.

Pacientes extranjeros abandonan tratamiento

Un elemento destacado por la doctora Collado es que una parte importante de los extranjeros que reciben tratamiento, en su mayoría de nacionalidad haitiana, son diagnóstico tarde, la mayoría cuando creen haber terminado abandonan el proceso y regresan con recaídas y en muy mal estado de salud, situación que compromete la recuperación de los afectados.