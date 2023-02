Email it

Tamboril. El administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereyra, supervisó los trabajos del Museo Horacio Vásquez, que se edifica en este municipio en honor al expresidente.



Al visitar la casa donde vivió el ex mandatario, Pereyra consideró que la obra, auspiciada por el Banco de Reservas, avanza a buen ritmo y que pronto se podrá exhibir allí la memorabilia de Vásquez, quien gobernó de manera interina de 1902 a 1903 y de manera íntegra de 1924 a 1930.



El ingeniero Manuel Estrella, de Ingeniería Estrella, ofreció detalles de los avances de la obra, que incluirá muchos de los detalles de la casa original del presidente Horacio Vásquez, y otros atractivos, como un anfiteatro y áreas de esparcimiento. En el recorrido por el inmueble participaron, además, el alcalde del Tamboril Anyolino Germosén; Carlos Guzmán, de Promuseos; y Carlos Andújar, director general de Museos y otras personalidades ligadas al proyecto..



La casa del ex presidente Vásquez está localizada en la avenida licenciado José Rafael Abinader, del municipio de Tamboril. La conversión de este inmueble en museo responde a una iniciativa del presidente Luis Abinader, quien, en junio de 2022, anunció: “Creo que hoy es un gran día para la cultura de Santiago.

Sencillamente lo que estamos haciendo es entregando esto a la sociedad santiaguera, eso no va a ser ni de Banreservas ni de ningún gobierno”.



En julio del 2018, frente a la casa donde vivieron el presidente Vásquez y su esposa doña Trina de Moya, fue inaugurada la Plaza Eugenio María de Hostos, con una ceremonia encabezada por el alcalde Anyolino Germosén y el empresario José Rafael Abinader, quien vivió parte de su niñez en este municipio.



El busto fue idea del doctor Abinader, como muestra de gratitud “al maestro de maestros”, por su obra educativa y de conciencia latinoamericanista. En la ceremonia estuvieron Luis y José Abinader Corona, en esa ocasión precandidato presidencial y rector de la Universidad O & M, respectivamente.