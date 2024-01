Ayuntamiento responde al PRM sobre situación bomberos de Santiago

Santiago. -«Los miembros del Cuerpo de Bomberos de Santiago, nunca habían estado en mejores condiciones que las que han alcanzado en la gestión del alcalde Abel Martínez», así responde el cabildo a la dirigencia del partido de gobierno, que, a través de Andrés Cueto, su presidente en el municipio, pretende politizar un lamentable accidente ocurrido recientemente frente a una de las estaciones de los bomberos en este municipio.

Johnny Pichardo, secretario general del Ayuntamiento de Santiago, dijo que la presente administración municipal ha dignificado la vida de los bomberos, como ninguna otra, al tiempo de recordar que un bombero raso ganaba apenas 3 mil pesos, y cuando cobraba, el cheque ni fondos tenía y en la actualidad, un raso tiene un salario de 9 mil pesos mensuales.

Pichardo manifestó que, a la llegada de Abel Martínez, los bomberos, ni los demás empleados del cabildo contaban con un seguro médico, porque estaba suspendido por falta de pago y mucho menos se pagaba la seguridad social, contrario a los últimos siete años que cuentan con todos esos servicios al día y ganan mejores salarios.

Al referirse al edificio en construcción que alojará la Estación Central, en El Dorado, obra que conlleva una inversión de más de 100 millones de pesos, recordó que el gobierno central, conjuntamente con el cabildo acordaron concluir y el alcalde Abel Martínez, remitió un informe vía el Ministerio Administrativo de la Presidencia, en fecha 20 de noviembre del pasado año, donde se desglosan los detalles para la terminación de la importante edificación.

Dijo que todos sabemos que el ayuntamiento no cuenta con los recursos para concluir esa obra y el alcalde Abel Martínez, se ha reunido con funcionarios del gobierno, incluyendo la señora vicepresidente de la República, doña Raquel Peña, con Víctor D Aza, secretario general de la Liga Municipal Dominicana y acordaron darle terminación con recursos aportados por el Gobierno Central y el cabildo.

Mientras Alexis Moscat, intendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, dijo que cuentan con siete camiones bombas, y cuatro cisternas con capacidad para mil, tres mil y cinco mil galones y asegura que los bomberos de Santiago reciben el salario más elevado a nivel nacional y al mismo tiempo reconoció las grandes inversiones que ha realizado el cabildo en los períodos de Abel Martínez al frente del municipio.

“Recuerdo que me fui en lágrimas aquel día inolvidable de julio del año 2019, cuando el alcalde Abel Martínez, me llamó a su despacho para darme la buena nueva, no podía creer lo que me estaba comunicando, porque sólo hay que estar en el cuerpo de cada bombero, conocer su historia, para saber la alegría que eso representaba para ellos y hasta a mí me sorprendió con el salario que ahora gano”, dijo Moscat.