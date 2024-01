Santiago. Una pequeña carnicería sirve para alojar a los nueve integrantes del cuerpo de bomberos del municipio de Jánico, y que apenas cuenta con un camión que se averió desde hace un tiempo.



En el caso de Baitoa, elevado hace diez años de distrito municipal a municipio, no cuenta con espacio propio, mientras que Sabana Iglesia, los diez integrantes del cuerpo bomberil, a pesar de que llevan dos años laborando, ni siquiera han cobrado, debido a las trabas que les coloca la alcaldía para colocarlos en nómina.



El coronel José Luis Fernández, intendente del cuerpo de bomberos de Jánico, reconoce las precariedades en que se desenvuelven y lamenta que un bombero apenas gana 2,500 pesos al mes.



“Yo que soy de los fundadores apneas recibo 3,500 pesos por parte del ayuntamiento, si no es por el Ministerio de Interior y Policía que al parecer nos cogió penas y le pudo diez mil pesos a todos, estuviéramos en peor situación”, dijo Fernández al hablar con reporteros de El Caribe.



Los bomberos de Jánico fueron creados en agosto de 1990 y desde entonces no han podido conseguir un espacio propio.



El municipio de Sabana Iglesia, cuenta con un local propio que aunque fue construido hace 23 años, apenas hace poco tiempo que lo ocuparon.



El coronel Adalberto de Jesús Trujillo, intendente del cuerpo de bomberos, dijo que el único camión con que cuentan, fue conseguido por gestiones hechas por él mismo con un empresario de la zona.



Sabana Iglesia fue elevado a distrito municipal en 1987 y veinte años después, el 18 de mayo del 2007, convertido en municipio tras ser promulgado por el entonces presidente Leonel Fernández.



“Para poder registrarnos lo tuvimos que hacer con recursos propios debido a que no recibimos ningún pago ni ayuda. A nosotros no se nos da ni siquiera una botella de agua”, apuntó Adalberto de Jesús Trujillo El municipio de Puñal inauguró su estación de bomberos en diciembre del 2022.



El municipio que se encuentra en la situación menos precaria es el de San José de las Matas, pero también requiere de un camión cisterna.



El cuerpo de bomberos de Sajoma cuenta con 18 miembros, ocho en nómina y 10 voluntarios.

El salario que paga la alcaldía de San José de las Matas es de apenas cinco mil pesos al mes., pero reciben diez mil pesos que otorga el Ministerio de Interior y Policía.



A pesar de que Baitoa tiene más de diez años que fue elevado a municipio, todavía no cuenta con un cuerpo de bomberos lo que dificulta a los munícipes ante cualquier emergencia que requiera de sus servicios



Y es que en caso de ocurrir un fuego u otro tipo de evento en el que tengan que intervenir los bomberos los munícipes tienen que llamar a los de Puñal, que tienen un personal y un camión destinado para las emergencias de esa demarcación.



Sin embargo, la distancia dificulta que puedan llegar a tiempo. Los residentes en Baitoa lamentan que a la fecha no cuenten ni con espacios, ni con el personal que requieren para enfrentar un incendio.