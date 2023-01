Santiago. El arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Freddy Bretón, fue seleccionado Premio Nacional de Literatura 2023, de la República Dominicana.



Al recibir la noticia, el también presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano agradeció la distinción y dijo que acepta con humildad el galardón “que me halaga y me compromete”. Asimismo, entiende que es un estímulo, especialmente para los jóvenes y las generaciones que han de venir.



“Yo he sido como cualquiera de ellos; he experimentado las precariedades de una vida de estrechez, pero también la gran satisfacción de la dignidad a toda prueba y del trabajo constante por la superación personal. Solo que esto es como el buen vino: tiene que añejarse”, agregó Bretón.



Expresó que en el proceso han intervenido cientos y cientos de corazones, mentes y brazos que, minuto a minuto, han hecho su trabajo en él, padre y madre; hermanas, hermanos y demás parientes, formadores, profesores y todos los que de algún modo han colaborado pacientemente en esta larga siembra. “Parece que ahora es tiempo de cosecha. Por supuesto, la ofrezco gustosamente a la institución que me formó y a la cual sirvo, la Iglesia Católica”, adujo Bretón, al hablar en exclusiva para elCaribe.



No obstante, dijo que hay algo que le llama la atención: hace un tiempo, salía reiteradamente en alguna prensa del país, de que los obispos dominicanos viven en el medioevo. “Supongo que quienes así hablan se han ocupado de estudiar a fondo el referido período histórico”, apuntó.



Y agregó que “como yo soy ambas cosas, dominicano y obispo, no faltará quien piense que algo anda mal en este país, pues honran el atraso: en el 2020 recibí el premio Feria del libro E. León Jimenes, y en este 2023 han entregado el Premio Nacional de Literatura al mismo obispo medieval. Es decir, un servidor”. Sin embargo, dijo que de inmediato recapacitó y se consoló pensando que, innumerables personas sanas de su querido pueblo dominicano no le dejarán disfrutar solo esta gran alegría.