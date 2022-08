Santiago. El arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, monseñor Freddy Bretón, exhortó a los funcionarios a ser honestos, a despojarse de la arrogancia y actuar con humildad como lo hizo Juan Pablo Duarte.



“Deberíamos hacer todo lo posible por mantener, preservar a ese pueblo, sin arrogancia, con humildad, con el corazón lleno de fe”, expresó durante el tedeum ofrecido en la Catedral Santiago Apóstol como parte de las actividades con motivo del día de la Restauración de la República que incluyeron el izamiento de la Bandera en la Fortaleza San Luis y una ofrenda floral en honor a los héroes de la Restauración.



Monseñor Bretón manifestó que para el bien para este pueblo, hay que tratar de que nunca se pierdan esos valores, “porque no fue otra cosa de Sánchez se inmoló y Duarte se sacrificó, no fue por otra cosa que por ese pueblo sencillo, no por esos arrogantes sin escrúpulos, que no tienen reparo en echarse a los bolsillos el dinero del pueblo”.



El también presidente del Episcopado Dominicano expresó que se tuviera que darle un consejo al presidente y a las autoridades les diría que “trabajemos para que nunca se pierda esa grandeza y ese tesoro de nuestra patria que es el pueblo humilde”. Manifestó que el orgullo de ser honesto es poder tener la frente en alto, lo contrario sería ver como la prensa ventilar todos esos casos de corrupción, entonces llega la pregunta de dónde quedaría Duarte, María Trinidad Sánchez o Concepción Bona y todos que derramaron su sangre por este país.



El valor de la patria



Monseñor Bretón expresó que lo que enaltece la patria, no es llevar nuestra bandera o un escudo en saco, “lo único que enaltece realmente la patria es la conducta de los ciudadanos. Cuando un funcionario es escrupuloso”. Como ejemplo de dignidad puso el de un estudiante cuando se sacrifica por su superación en medio de precariedades, cuando un saldado cumple con su obligación o un funcionario es escrupuloso como Duarte a la hora de administrar los centavos que se encomiendan, “eso hace crecer a la patria, no discurso bonito ni vestirse de la bandera”.



Conmemoración



Los actos conmemorativos por el 159 aniversario de la Guerra de la Restauración de la República fueron coordinados por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, la Comisión Permanente de Efemérides Patria, y la Gobernación de Santiago.



Iniciaron a las 8 de la mañana de ayer con el enhestamiento de la Bandera Nacional y los honores militares de estilo, a cargo de los oficiales del ejército. Luego la directora regional de Educación Marieta Díaz, resaltó la participación de los héroes de la gesta restauradora, los que dijo deben ser ejemplo, para la juventud dominicana.



La gobernadora Rosa Santos expresó que la provincia de Santiago siempre ha sido escenario de grandes acontecimientos históricos, como la victoria de los dominicanos en la Batalla de Santiago, el 30 de 1844. Resaltó la determinación y entrega de los ilustres Gaspar Polanco, Gregorio Luperón, José Antonio Salcedo, José María Cabral, entre otros. Durante su discurso valoró las acciones que desarrolla el presidente, Luis Abinader en Santiago. El historiador y director del Archivo Histórico de Santiago, Robert Espinal, desarrolló una reseña de la gesta restauradora y explicó el significado que tiene para la población este acontecimiento patriótico.



Funcionarios y altos mandos asistieron



Estuvieron presentes, el general Claudio González Moquete, director regional Cibao Central de la Policía, Andrés Cueto, gerente general de Edenorte; Andrés Burgos, director general de Coraasan; el coronel Rodolfo Reynoso Green, comandante del Comando Conjunto Norte; el coronel Miguel Ramón Burgos Pereira, subcomandante de la Segunda Brigada de Infantería y Ulises Rodríguez, director general de Proindustria, entre otros funcionarios.