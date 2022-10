Santiago. Decenas de pacientes oncológicos de escasos recursos de diferentes provincias de la región del Cibao, han encontrado una segunda casa en esta ciudad mientras reciben sus tratamientos para combatir el cáncer.



La Casa de Acogida para Pacientes Oncológicos, iniciativa de la Fundación Tócate RD, abrió sus puertas en el mes de marzo, y a la fecha ha sido el hogar de unos 65 pacientes más un acompañante, que pernoctan aquí los días que les toca radioterapia o quimioterapia, algunos de ellos hasta por dos meses, donde además de techo y cama, reciben toda la alimentación, acorde a sus dietas médicas. También les dan charlas para que aprendan a lidiar con la enfermedad, y cursos de emprendimiento, para que aprovechen su estadía allí.



Alta demanda



La casa, ubicada en la calle cinco del Reparto Ilusión, en un principio estaba ideada para recibir solo mujeres, pero debido a la demanda, han abierto sus puertas a hombres y niños que llegan allí de los distintos centros de salud, principalmente del Instituto Oncológico que son los de más escasos recursos económicos, referidos por los médicos que conocen de esta, o por los mismos pacientes con los que coinciden en los tratamientos .



Luisa Guzmán y Sudelkys Ramírez, presidenta y tesorera respectivamente de la fundación integrada por unas 20 mujeres, narran que esta surgió cuatro años atrás, y viendo las necesidades de alojamiento de los pacientes que salían en horas de la noche de sus tratamientos, viéndose obligados a amanecer en un banco del centro de salud, rentaron la casa que amueblaron con colaboraciones, y hoy día cuentan con 12 camas.



Guzmán nformó que los pacientes cuya radioterapia es continua, se quedan aquí durante la semana, los viernes se van a sus hogares y regresan los domingos en la noche o los lunes luego del tratamiento; a quienes no le tocan el tratamiento todos los días, se quedan dos días necesarios. Otros llegan el día antes del tratamiento para hacerse sus estudios médicos. “Este es como su hogar, aquí no tienen una atención médica, por eso vienen con un familiar que los acompañe, si se presenta una urgencia se llama al 911 y se lleva al centro donde recibe su tratamiento”, expresó Ramírez



Dahiana Gómez, quien lleva a Santiago a su abuela Patria Fermín desde un lejano campo de la parte oeste de Puerto Plata a recibir el tratamiento médico, agradece haber encontrado acogida,

“Tenemos que darle 28 radioterapias y pagábamos $1,200 en un hotelito por noche porque no teníamos conocimiento de la casa, y entre pacientes me dijeron que me acercara a una persona y lo hice, y efectivamente me abrieron las puertas como si fuera mi casa”, expresó Gómez.



Realizan actividades pro recaudación de fondos



Onelda Rodríguez, integrante de la fundación, sostuvo que se necesita una enfermera que pueda darle asistencia adecuada cuando se requiera. Además, apela a la solidaridad de las personas, ya que mantener la casa conlleva muchos gastos. Informó que tocan puertas y hacen actividades para recaudar fondos, como bazar, bingo, y el jueves 13 tienen una conferencia-tarde de té, con estos fines. “Además, necesitamos mucha asistencia social y psicológica, una palabra de aliento, de cariño”.