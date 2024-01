Santiago. La Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros contempla poner en funcionamiento una estancia diurna para adultos mayores en la casa patrimonial donada por el expresidente Joaquín Balaguer a la Iglesia Católica.



A raíz de una publicación hecha por el periódico elCaribe que expone las preocupaciones por el deterioro en que se encuentra el inmueble ubicado en la calle Máximo Gómez y donde vivió la familia Balaguer Ricardo, el sacerdote William Arias, vicario de pastoral de la Arquidiócesis de Santiago dijo que se trata de un proyecto que tomará su tiempo.



Arias explicó que la casa estará bajo las ejecutorias y guías de la Pastoral de Adultos Mayores de la Arquidiócesis y una comunidad religiosa, como fue el deseo del donante.



“Este proyecto toma tiempo y nos lo tomaremos el tiempo que sea necesario, pues no tenemos compromiso con nadie más que con Dios y la acción pastoral de la Iglesia. Se tiene el obstáculo, de que el patrimonio nos pide preservar la parte frontal de la casa, que no se consumió en el incendio y reconstruir en base al diseño original la parte lateral derecha”, apunta.



Apoyo para proyecto



Arias quien además es asesor y coordinador de la Pastoral de Adultos Mayores de la Arquidiócesis de Santiago dijo que con la ayuda de la Fundación Joaquín Balaguer, que preside Joaquín Ricardo, las orientaciones y contactos del actual senador de la provincia de Santiago, Eduardo Estrella, y otros amigos y colaboradores del extinto mandatario, la Pastoral de Adultos Mayores ha comenzado a hilvanar el proyecto.



Agrega que, a la hora de que se limpie todo, se hará el diseño para la reconstrucción de la edificación que servirá a dichos fines.



“La pastoral tiene en claro en qué consistirá y cómo se hará el accionar de la obra que se piensa ejecutar, y ha comenzado a hacer los contactos para ello, pero vemos que no tenemos la necesidad de andar como bocinas públicas anunciando lo que vamos a hacer, pues no es propio de obras que tendrán como base el evangelio”, puntualiza Arias.



Agradece la preocupación sana de algunos ciudadanos y vecinos al lugar, pero ve como una intromisión populista e ignorante, lo dicho por algunos de pretender hacer cosas allí sin ningún derecho, aunque se digan seguidores del doctor Balaguer. Refiere que desdice de ellos, pues si algo de cuidado tuvo en vida el expresidente, fue no hablar por hablar y saber respetar lo ajeno.

Cura critica a medios que informaron de deterioro

El sacerdote William Arias advierte que la Arquidiócesis de Santiago como propietaria de dicho inmueble, hará lo que tiene y debe hacer en dicho lugar, respetando la voluntad de Joaquín Balaguer y las directrices de la ciudad, conforme a su finalidad religiosa y no con base en juicios ignorantes y atrevidos de personas y medios que “no tienen vela en este entierro”.



Dice que la casa es propiedad de la Arquidiócesis de Santiago, y puede hacer en ella lo que quiera y cuando quiera, respetando siempre la voluntad del donante, que pidió que vivieran monjas en ella. Recordó que hasta que se registró el incendió, allí vivieron las Hermanas Adoratrices, y las hermanas religiosas de Costa Rica.