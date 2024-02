Puerto Plata. La provincia de Puerto Plata es la sexta plaza electoral más importante, debido a que cuenta con una población votante de 278,337 ciudadanos que representan el 3.43 por ciento del mercado de electores.



El municipio cabecera de San Felipe es disputado por cinco candidatos, encabezado por el actual alcalde Roquelito García, quien aspira a la repostulación por el Partido Revolucionario Moderno y otras 19 organizaciones políticas.



Entre sus logros está la terminación del mercado, pero no ha podido dar respuesta a la clausura definitiva del vertedero a la entrada de la ciudad.



El Partido de la Liberación Dominicana que no pudo llegar a ningún acuerdo con la Fuerza del Pueblo, llevará a Javier Clark, un exaspirante a la senaduría de la provincia.



Clark garantiza que de ganar trabajará en el saneamiento de cañadas, la organización del tránsito, la eficientizar el servicio de recogida de los desechos sólidos, así como en la solución de la actual problemática del mercado municipal.



Otros aspirantes



En tanto que el candidato a alcalde por la Fuerza del Pueblo en San Felipe de Puerto Plata, Wáscar Vargas, critica lo que considera descuido por parte del gobierno municipal, al acusar a Roquelito García de olvidarse de tener una ciudad turística acorde a los nuevos tiempos.



Vargas acusa al actual alcalde de tener vertederos improvisados en toda la ciudad por haber retirado los contenedores y agregó que no se puede tener un vertedero a cielo abierto en medio de dos proyectos turísticos.



Juan José Ortiz Monaga, quien aspira a la alcaldía de San Felipe de Puerto Pata por Alianza País, entiende que el municipio requiere mejorar su imagen. También disputa la plaza, el dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, Carlos Troche.



En tanto que cinco mujeres buscarán convertirse en alcaldesas municipales ya que encabezan las boletas de distintos partidos en demarcaciones de esta provincia Puerto Plata.



Las damas puertoplateñas que acuden como candidatas a las elecciones municipales de este domingo 18 de febrero, son encabezadas por las actuales alcaldesas de Imbert y Guananico quienes van en procura de su respectiva reelección.



Tanto, María Elena Ramos (Chiquita) quien es la ejecutiva municipal de Imbert, además de su homóloga Germania González de Guananico, pertenecen al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados.

Mujeres sobresalen en aspiraciones

La empresaria y actual regidora de Sosúa; Melania Guzmán (La Rubia), es la candidata en esa demarcación turística de la denominada “Alianza Rescate RD” que integran las organizaciones políticas PRD, PLD, BIS y la FP.



En el municipio de Luperón, Dolores Antonia Ovalle es la candidata de la Fuerza del Pueblo, debido a que en esa jurisdicción todas las organizaciones políticas acuden solas tras no concretarse alianzas.