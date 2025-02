Santiago. Los moradores de comunidades de la parte Norte del municipio de Santiago de los Caballeros protestaron con la convocatoria a un paro contra la circulación de vehículos pesados.



Los manifestantes quemaron neumáticos y obstaculizaron las vías de acceso desde la avenida Circunvalación Norte hasta La Ciénaga o La Playita.



Algunos negocios cerraron sus puertas y escuelas como la Delio Reyes suspendieron la docencia.

El comunitario Jorge Santiago, criticó que vehículos pesados como patanas o camiones cargados de materiales se dan a la tarea de desviarse de la Circunvalación Norte para no pagar el peaje.



“Son al menos cinco los muertos por accidentes de camiones y otros 30 heridos. A mí mismo, un camionero me impactó el vehículo y huyó como si no pasara nada”, expresó Santiago al hablar con reporteros de elCaribe.